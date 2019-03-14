Пограничники поймали боевика, который ехал в Украину по заданию РФ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в ночь на 14 марта из оккупированного Крыма вне КПВВ пытался попасть на материковую Украину завербованный Россией бывший боевик оккупированного Донбасса.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, ночью пограничники совместно с Нацполицией обнаружили гражданина, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом вне КПВВ в сторону материковой Украины.

"Данный человек 1992 года рождения в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований и имел позывной "Коса"", - говорится в сообщении.

Фото О. Слободяна

Слободян добавил, что боевик был ранен и награжден фейковым наградой.

Фото О. Слободяна Фото О. Слободяна

"Еще раньше завербованный был на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы "несложную" работу. Это - обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований", - отметил представитель ГПСУ.

Он добавил, что правоохранителей настораживает тенденция, что в последнее время участились случаи направления на мирную часть Украины с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины.

Он добавил, что в 2019 году таких случаев было 59.