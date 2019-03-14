На день оккупации с песнями и плясками в Крым поедут известные исполнители
Четверг, 14 марта 2019, 10:48
В оккупированном Симферополе 18 марта на концерте к пятой годовщине аннексии Крыма планируют выступить российский рэпер Тимати, группа "Любэ", Хор Турецкого и певец Денис Майданов.
Об этом со ссылкой на так называемое правительство Крыма пишут "Крым.Реалии".
Сообщается, что указанные артисты "неоднократно бывали в Крыму и полюбились крымчанам".
По данным оккупационной власти Крыма, концерт начнется в 17.00. Также запланирован "праздничный салют".
В 2017 году в мероприятии ко дню аннексии принимали участие представители российской эстрады Денис Майданов, Валерия, группы "Фабрика", "Любэ", "Градусы" и другие.
Читайте также: Не добро пожаловать. Что дал запрет на въезд российских артистов
Напомним:
- По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, в "черный список" внесли около 150 человек.
- Никто из этих лиц не признает украинского суверенитета и активно поддерживает аннексию Крыма.
- В 2018 году Министерство культуры опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.
- В феврале 2018 года "черный список" артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером.
- В марте 2018 года список пополнили Александр Баширов, Александр Буйнов, Лариса Долина, Алиса Фрейндлих и Алексей Долматов.
- На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.