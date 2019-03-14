На день оккупации с песнями и плясками в Крым поедут известные исполнители
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Четверг, 14 марта 2019, 11:48
В оккупированном Симферополе 18 марта на концерте к пятой годовщине аннексии Крыма планируют выступить российский рэпер Тимати, группа "Любэ", Хор Турецкого и певец Денис Майданов.
Об этом со ссылкой на так называемое правительство Крыма пишут "Крым.Реалии".
Сообщается, что указанные артисты "неоднократно бывали в Крыму и полюбились крымчанам".
По данным оккупационной власти Крыма, концерт начнется в 17.00. Также запланирован "праздничный салют".
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