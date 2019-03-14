На день оккупации с песнями и плясками в Крым поедут известные исполнители

В оккупированном Симферополе 18 марта на концерте к пятой годовщине аннексии Крыма планируют выступить российский рэпер Тимати, группа "Любэ", Хор Турецкого и певец Денис Майданов.

Об этом со ссылкой на так называемое правительство Крыма пишут "Крым.Реалии".

Сообщается, что указанные артисты "неоднократно бывали в Крыму и полюбились крымчанам".

По данным оккупационной власти Крыма, концерт начнется в 17.00. Также запланирован "праздничный салют".

В 2017 году в мероприятии ко дню аннексии принимали участие представители российской эстрады Денис Майданов, Валерия, группы "Фабрика", "Любэ", "Градусы" и другие.

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Напомним: