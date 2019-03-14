Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Смерть работника Администрации президента: появились новые детали

Четверг, 14 марта 2019, 11:35
Смерть работника Администрации президента: появились новые детали

Сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, ограбили.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.

"У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа", – сказал собеседник УП.

 
информатор

По его словам, правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.

UPD. Позже в столичной полиции назвали предварительную причину смерти Бухтатого.

Напомним:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта и Шевченковском районе Киева.
  • На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президентакриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Администрация президента
Венедиктова говорит, что Банковая при Порошенко "играла ключевую роль" в схеме Медведчука
После крыла президента. Как складывалась карьера предшественников Ермака
Компании Косюка оплачивали американских лоббистов для Порошенко – Kyiv Post
Последние новости
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
Все новости...
Реклама: