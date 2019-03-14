Смерть работника Администрации президента: появились новые детали
Четверг, 14 марта 2019, 11:35
Сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, ограбили.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.
"У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа", – сказал собеседник УП.
По его словам, правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
UPD. Позже в столичной полиции назвали предварительную причину смерти Бухтатого.
Напомним:
- Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта и Шевченковском районе Киева.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Украинская правда