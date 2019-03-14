Смерть работника Администрации президента: появились новые детали

Сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, ограбили.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.

"У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа", – сказал собеседник УП.

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По его словам, правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.

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