Смерть работника Администрации президента: появились новые детали
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Четверг, 14 марта 2019, 12:35
Сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, ограбили.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.
"У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа", – сказал собеседник УП.
По его словам, правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
Дополняется...
Украинская правда
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