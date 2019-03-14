Нацсовет проверит телеканал Пинчука

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Четверг, 14 марта 2019, 14:00

Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания решил внепланово проверить ООО "Телеканал СТБ", ООО "ТРК "Натали", ООО "Тотвельд" (" XSPORT"), ООО "Телекомпания "Телевсесвит" и ООО "Идана Юкрейн" относительно соблюдения правил вещания в День памяти Героев Небесной сотни.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что 20 февраля, когда в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни, отечественные вещатели обязаны руководствоваться Правилами ведения вещания в дни траура (скорби) и дни памяти.

Однако мониторинг вещания Национального совета показал, что пятерка телеканалов из Киева не соблюдала этого требования.

В частности, было зафиксировано, что телеканалы СТБ "С-Возможно все!", "Натали", "XSPORT" и "Телевсесвит" не распространяли информацию о дне памяти во всем объеме, а именно минимум раз в два часа.

"Кроме того, в эфире "BOUTIQUETV" такой информации не было на протяжении всех суток, а также в 12:00 не объявлялась минута молчания с сопровождением звука метронома и в промежутке времени с 00:00 до 1:02 на экране вещателей демонстрировалась горящая свеча или соответствующее стилизованное изображение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после проверки телеканалов регулятор примет соответствующие решения.

Украинская правда

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Темы: Нацсовет СМИ


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