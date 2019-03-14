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Порошенко прокомментировал смерть сотрудника АП

Четверг, 14 марта 2019, 13:38

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника Администрации президента Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что поручил главе АП предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

Напомним:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта и Шевченковском районе Киева.
  • На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
  • По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.

Украинская правда
Темы: Порошенкопрезидент
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