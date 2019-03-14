Порошенко прокомментировал смерть сотрудника АП
2225 просмотров 2225 просмотров
Четверг, 14 марта 2019, 14:38
Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника Администрации президента Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.
"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - заявил Порошенко.
Также он добавил, что поручил главе АП предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.
Напомним:
- Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта и Шевченковском районе Киева.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
- По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua