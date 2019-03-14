Порошенко прокомментировал смерть сотрудника АП

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника Администрации президента Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что поручил главе АП предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

Напомним: