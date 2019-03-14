Климкин: Российские тролли распространяют мифы о вакцинации
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что мифы об опасности вакцинации распространяли российские блогеры.
"Все, думаю, замечали, насколько российские тролли любят поживиться на теме вакцинации", – написал он в Facebook.
"Исследователи проанализировали тысячи сообщений в соцсетях, которые распространяли антивакцинаторские мифы: большинство из них, как и в случае с вмешательством в американские выборы, были написаны со связанных с Россией аккаунтов", – заявил министр.
По его мнению, таким образом "подрывают общественное доверие к усилиям системы здравоохранения для повышения уровня вакцинации населения в Украине и во всем мире".
"А потом, посеяв раздор и общественные волнения, Россия использует критическую эпидемиологическую ситуацию как аргумент в своих failed state упреках к Украине и другим странам", – добавил Климкин.
"Это дезинформационная кампания против здоровья во всем мире – неотъемлемая составляющая гибридной войны России против человечества", – утверждает он.
Климкин убеждает: "Делая прививки, вы также усиливаете иммунную систему онлайн-дискурса и нейтрализуете российский дезинформационный вирус. И здоровье улучшаете, и врага ослабляете".
Глава МИД также поддержал коллегу Ульяну Супрун и команду Министерства здравоохранения в реформах и развенчивании "заскорузлых мифов" о здоровье.
Напомним:
- В Украине резко возросло количество случаев заболевания корью. В прошлом году корь забрала 16 жизней. Только с 28 декабря 2018 года по 8 февраля 2019 года корью в Украине заболели 21355 человек (из них 12 051 – дети), также были летальные случаи от осложнений.
- Причиной этого называют, в частности, массовые отказы от вакцинации.
- В 2019 году Минздрав инициировал чрезвычайные меры для защиты от кори с повышением уровня охвата прививками.
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