Климкин: Российские тролли распространяют мифы о вакцинации

1723 просмотра
Четверг, 14 марта 2019, 14:48

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что мифы об опасности вакцинации распространяли российские блогеры.

"Все, думаю, замечали, насколько российские тролли любят поживиться на теме вакцинации", – написал он в Facebook.

"Исследователи проанализировали тысячи сообщений в соцсетях, которые распространяли антивакцинаторские мифы: большинство из них, как и в случае с вмешательством в американские выборы, были написаны со связанных с Россией аккаунтов", – заявил министр.

По его мнению, таким образом "подрывают общественное доверие к усилиям системы здравоохранения для повышения уровня вакцинации населения в Украине и во всем мире".

"А потом, посеяв раздор и общественные волнения, Россия использует критическую эпидемиологическую ситуацию как аргумент в своих failed state упреках к Украине и другим странам", – добавил Климкин.

"Это дезинформационная кампания против здоровья во всем мире – неотъемлемая составляющая гибридной войны России против человечества", – утверждает он.

Климкин убеждает: "Делая прививки, вы также усиливаете иммунную систему онлайн-дискурса и нейтрализуете российский дезинформационный вирус. И здоровье улучшаете, и врага ослабляете".

Глава МИД также поддержал коллегу Ульяну Супрун и команду Министерства здравоохранения в реформах и развенчивании "заскорузлых мифов" о здоровье.

Напомним:

  • В Украине резко возросло количество случаев заболевания корью. В прошлом году корь забрала 16 жизней. Только с 28 декабря 2018 года по 8 февраля 2019 года корью в Украине заболели 21355 человек (из них 12 051 – дети), также были летальные случаи от осложнений.
  • Причиной этого называют, в частности, массовые отказы от вакцинации.
  • В 2019 году Минздрав инициировал чрезвычайные меры для защиты от кори с повышением уровня охвата прививками.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Климкин здоровье соцсети Росcия


powered by lun.ua
По теме
Климкин о ноте РФ: 12 страниц обвинений – значит, все правильно 12 марта 2019, 13:12
Климкин: РФ переселит в оккупированный Крым 50 тысяч россиян 7 марта 2019, 14:29
Климкин: РФ проводила военные учения с "Искандерами" в Крыму и на Донбассе 6 марта 2019, 08:45
Все новости
Главные новости
Вымогателем взятки, которого разоблачило СБУ, работал советником Авакова
Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить из тюрьмы
СБУ говорит, что разоблачила на взятке советника руководства МВД
В полиции назвали предварительную причину смерти работника АП
Все новости
Фотопроект

15 фотографий Японии

исследование

Как наш рост влияет на здоровье

Design

Купить удобный бюстгальтер: как выбрать себе идеальное бра

Поиск по сайту
Архив
Весь архів