Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД – властям: Матпомощь лучше выдавать после выборов

Четверг, 14 марта 2019, 14:39

Министерство внутренних дел призывает органы местного самоуправления и местной власти воздержаться от предоставления социальной помощи во время избирательной кампании.

Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга в Одессе 14 марта, передает "Радио Свобода".

Он признал, что эта процедура не урегулирована в правовом поле, но есть и этика.

"Мы рекомендуем органам государственной власти и органам местного самоуправления воздержаться от того, чтобы раздавать деньги на социальную помощь. Это создает нездоровую атмосферу и сомнения в том, что эти органы порядочны", – сказал он.

"Эта ситуация не урегулирована в правовом поле, но если это не критическая потребность, мы рекомендуем воздерживаться от того, чтобы раздавать материальную помощь гражданам. Ее можно выдать после голосования", – пояснил Варченко.

Он также напомнил, что кандидаты не имеют права оплачивать работу агитаторов наличкой. Это квалифицируется как подкуп избирателя.

Советник Авакова заявил, что Министерство внутренних дел будет оставаться политически нейтральным, и у западных партнеров не появятся сомнения в легитимности избранного президента.

По состоянию на 14 марта правоохранители зарегистрировали почти 3000 обращений граждан о нарушениях избирательного законодательства – начато 155 уголовных производств.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил о системе подкупа избирателей с помощью админресурса.

По его информации, по тысяче гривен из местных бюджетов получают те граждане, которые заявили о готовности поддержать "провластного кандидата" на выборах – и самая популярная эта схема в Киеве, Одессе и Одесской области, а также в Харьковской области.

Темы: выборы президента 2019МВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
Все новости...
Реклама: