Советник Авакова – властям: Матпомощь лучше выдавать после выборов
Министерство внутренних дел призывает органы местного самоуправления и местной власти воздержаться от предоставления социальной помощи во время избирательной кампании.
Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга в Одессе 14 марта, передает "Радио Свобода".
Он признал, что эта процедура не урегулирована в правовом поле, но есть и этика.
"Мы рекомендуем органам государственной власти и органам местного самоуправления воздержаться от того, чтобы раздавать деньги на социальную помощь. Это создает нездоровую атмосферу и сомнения в том, что эти органы порядочны", – сказал он.
"Эта ситуация не урегулирована в правовом поле, но если это не критическая потребность, мы рекомендуем воздерживаться от того, чтобы раздавать материальную помощь гражданам. Ее можно выдать после голосования", – пояснил Варченко.
Он также напомнил, что кандидаты не имеют права оплачивать работу агитаторов наличкой. Это квалифицируется как подкуп избирателя.
Советник Авакова заявил, что Министерство внутренних дел будет оставаться политически нейтральным, и у западных партнеров не появятся сомнения в легитимности избранного президента.
По состоянию на 14 марта правоохранители зарегистрировали почти 3000 обращений граждан о нарушениях избирательного законодательства – начато 155 уголовных производств.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил о системе подкупа избирателей с помощью админресурса.
По его информации, по тысяче гривен из местных бюджетов получают те граждане, которые заявили о готовности поддержать "провластного кандидата" на выборах – и самая популярная эта схема в Киеве, Одессе и Одесской области, а также в Харьковской области.
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