Советник Авакова – властям: Матпомощь лучше выдавать после выборов

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Четверг, 14 марта 2019, 15:39

Министерство внутренних дел призывает органы местного самоуправления и местной власти воздержаться от предоставления социальной помощи во время избирательной кампании.

Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга в Одессе 14 марта, передает "Радио Свобода".

Он признал, что эта процедура не урегулирована в правовом поле, но есть и этика.

"Мы рекомендуем органам государственной власти и органам местного самоуправления воздержаться от того, чтобы раздавать деньги на социальную помощь. Это создает нездоровую атмосферу и сомнения в том, что эти органы порядочны", – сказал он.

"Эта ситуация не урегулирована в правовом поле, но если это не критическая потребность, мы рекомендуем воздерживаться от того, чтобы раздавать материальную помощь гражданам. Ее можно выдать после голосования", – пояснил Варченко.

Он также напомнил, что кандидаты не имеют права оплачивать работу агитаторов наличкой. Это квалифицируется как подкуп избирателя.

Советник Авакова заявил, что Министерство внутренних дел будет оставаться политически нейтральным, и у западных партнеров не появятся сомнения в легитимности избранного президента.

По состоянию на 14 марта правоохранители зарегистрировали почти 3000 обращений граждан о нарушениях избирательного законодательства – начато 155 уголовных производств.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил о системе подкупа избирателей с помощью админресурса.

По его информации, по тысяче гривен из местных бюджетов получают те граждане, которые заявили о готовности поддержать "провластного кандидата" на выборах – и самая популярная эта схема в Киеве, Одессе и Одесской области, а также в Харьковской области.

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