Лига Европы: "Челси" побеждает "Динамо" по сумме двух матчей со счетом 8:0

Киевское "Динамо" завершило свои соревнования в Лиге Европы на стадии 1/8 финала.

В четверг, 14 марта, на НСК "Олимпийский" динамовцы Киева были разгромлены лондонским "Челси" со счетом 0:5.

Напомним, что в первом в матче в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" "Челси" победил "Динамо" со счетом 3:0.

В матче в Киеве лондонцы довольно быстро открыли счет. Уже на пятой минуте после подачи стандарта Оливье Жиру из числа двух защитников киевлян пробивает Дениса Бойко - 1:0.

На 33-й минуте снова передача на Жиру, который опережает Тамаша Кадара и вдруг забивает в ворота "Динамо" - 2:0. Уже в добавленное арбитром время Маркос Алонсо забивает третий гол в ворота "Динамо" - 3:0.

На 50-й минуте поединка в "Динамо" зафиксирован первый удар в створ ворот "Челси". В дальнейшем дважды подряд с нескольких метров бил по воротам "Челси" Сергей Сидорчук, но однажды попал в голикпера лондонцев, а затем попал в штангу. Также дважды забивал в ворота "Челси" и форвард Денис Гармаш, но оба раза из положения вне игры, что и фиксировал арбитр матча.

На 60-й минуте счет становится уже 4:0. Виллиан подал штрафной и Жиру свободный от защитников "Динамо", ударом головой пробил в верхний угол ворот - 4:0.

Но на этом издевательства лондонских "пенсионеров" над "Динамо" не завершилось. На 78-й минуте Каллум Хадсон-Одои легко убежал от защитников киевлян и пробил в угол ворот Бойко - 5:0. Мог счет в этой игре для "Динамо" и вообще быть хоккейным, но несколько раз команду спасал Бойко.

Стоит добавить, что в "Динамо" за весь матч было два удара в створ ворот, а у "Челси" восемь.