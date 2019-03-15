Нардеп предлагает уголовную ответственность за распространение фейков

Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в средствах массовой информации и сети Интернет.

Законопроект №10139 внес 12 марта нардеп "Народного фронта" Игорь Лапин, сейчас на сайте парламента появился текст документа.

Лапин предлагает в частности наказывать распространение в СМИ и сети Интернет недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, штрафом до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен) или общественными работами на срок до 80 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

При этом умышленное распространение фейка будет тянуть за собой ответственность в виде штрафа от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 грн) или общественными работами на срок до 170 часов или исправительными работами на срок до 2 лет.

Предполагается, что основанием для освобождения от уголовной ответственности является опровержение нарушителем информации, порочащей честь и достоинство другого лица.

За сознательное распространение фейка соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное во время избирательного процесса относительно кандидатов в депутаты, членов партий - субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины предусмотрено более суровое наказание:

Такие действия наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 - 51000 гривен) или общественными работами на срок до 240 часов или исправительными работами на срок до 2 лет.

Проект предлагает в случае нарушения личного неимущественного права человека предусмотреть возможность в судебном порядке удалять из интернета данные, порочащие честь и достоинство. При этом такие дела предлагается рассматривать по упрощенной процедуре.

Отмечается, что в случае если суд во время выборов (с момента назначения - за три месяца до голосования и до объявления результатов) установит повторное или одноразовое, но грубое нарушение норм этого закона, он вправе вынести решение о временном запрете выпуска СМИ (если оно печатное) и его блокировке (если оно работает в интернете) до окончания выборов. Телеканалам могут приостанавливать действие лицензии.

Закон о телевидении и радиовещании предлагается дополнить запретом трансляции программ и передач, отрицают или оправдывают участие государства-агрессора в вооруженной агрессии против Украины, финансирование и материальное обеспечение государством-агрессором террористических организаций на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, участие граждан и регулярных войск государства-агрессора в непосредственных боестолкновениях с Вооруженными Силами Украины.

По данным ресурса Ain.ua, против законопроекта уже выступили такие общественные организации, как "Платформа прав людини", "Лабораторія цифрової безпеки", представительство Freedom House, Detector media и т.д.

"Подобные законодательные инициативы могут служить опасным инструментом для цензуры и давления на независимые медиа. Даже угроза быть привлеченным к уголовной ответственности может создавать "охлаждающий эффект" для распространения общественно важной информации. Ведь любое расследование о злоупотреблении или коррупцию изначально будет содержать риски получить в ответ заявление о преступлении", – говорят в "Лабораторія цифрової безпеки".

Представители общественной организации отмечают, что норма, предусматривающая блокировку сайтов интернет-СМИ, особенно во время выборов, может служить инструментом политической цензуры.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко также назвал внесенный законопроект очередной атакой на права журналистов.

Напомним: