Украину задует сильный ветер: объявили первый уровень опасности

Из-за порывов ветра от 15 до 28 м/с в субботу и воскресенье синоптики объявили в Украине желтый, первый, уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

"В течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем ​​16 марта в западных областях местами 25-28 м/с", - предупредили синоптики.

В Киеве и Киевской области днем ​​16 марта и ночью 17 марта порывы ветра 15-20 м/с.

В то же время ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах, кроме ветра 15-24 м/с, пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Киевская городская администрация призвала жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним: