Украину задует сильный ветер: объявили первый уровень опасности
Из-за порывов ветра от 15 до 28 м/с в субботу и воскресенье синоптики объявили в Украине желтый, первый, уровень опасности.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
"В течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем 16 марта в западных областях местами 25-28 м/с", - предупредили синоптики.
В Киеве и Киевской области днем 16 марта и ночью 17 марта порывы ветра 15-20 м/с.
В то же время ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах, кроме ветра 15-24 м/с, пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.
Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.
Киевская городская администрация призвала жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним:
- 16 марта днем в Украине небольшой дождь прогнозируется во всех областях, ночью на Западе и Востоке страны синоптики обещают умеренный дождь.
- А в понедельник, 18 марта, температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла.
- 10-12 марта непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницу.
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