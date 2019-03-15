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Украину задует сильный ветер: объявили первый уровень опасности

Пятница, 15 марта 2019, 14:18
Украину задует сильный ветер: объявили первый уровень опасности

Из-за порывов ветра от 15 до 28 м/с в субботу и воскресенье синоптики объявили в Украине желтый, первый, уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

"В течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, днем ​​16 марта в западных областях местами 25-28 м/с", - предупредили синоптики.

В Киеве и Киевской области днем ​​16 марта и ночью 17 марта порывы ветра 15-20 м/с.

В то же время ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах, кроме ветра 15-24 м/с, пройдут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

 

Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Киевская городская администрация призвала жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним:

  • 16 марта днем ​​в Украине небольшой дождь прогнозируется во всех областях, ночью на Западе и Востоке страны синоптики обещают умеренный дождь.
  • А в понедельник, 18 марта, температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла.
  • 10-12 марта непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницу.

Украинская правда

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Темы: Украинапогода
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