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Итоги непогоды: двое погибли и четверо в больницах – спасатели

Вторник, 12 марта 2019, 08:28

Непогода за последние дни унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницы.

Это следует из справки Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 12 марта.

Так, в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы 2 детей (2010 и 2015 г.р.), которые госпитализированы.

В Коростышеве Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ "Фуршет" погиб 1 человек и 1 человек госпитализирован.

В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погиб 1 человек.

В Одессе в результате падения части дерева 1 человек госпитализирован.

Кроме того, в результате порывов ветра в 15 областях, в частности в Киеве, остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40).

В частности, в г.. Беляевка Одесской области с котельной ДУЗ "Радуга" ветром сорвало металлопрофиль на площади 370 м кв, в пгт Балта Одесской области с кровли центральной районной больницы сорвало металлочерепицу на площади 500 кв, а в с. Телешовка Киевской области с кровли школы сорвало металлопрофиль на площади 300 кв.

За сутки подразделения ГСЧС убрали более 160 поваленных деревьев.

Из-за шквалистого ветра обесточены 537 населенных пунктов в 15 областях: Киевская – 168 н.п., Хмельницкая – 102 н.п., Винницкая – 58 н.п., Черкасская – 56 н.п., Житомирская – 56 н.п., Полтавская – 28 н.п., Сумская – 20 н.п., Тернопольская – 11 н.п., Донецкая – 10 н.п., Кировоградская – 7 н.п., Черновицкая – 5 н.п., Львовская – 4 н.п., Луганская – 4 н.п., Днепропетровская – 4 н.п., Черниговская – 4 н.п.

По данным Укргидрометцентра, 12 марта днем ​​в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях значительные осадки в виде снега и дождя (I уровень опасности, желтый).

Из-за снегопадов и метели в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится высокая снеголавинная опасность (4 уровень) в западных и центральных районах Закарпатья – значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Темы: погодаГСЧСстихия
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