Семейный бизнес осужденного сепаратиста заподозрили в растрате госденег

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Пятница, 15 марта 2019, 15:55

Полиция расследует возможное присвоение государственных средств компанией, принадлежащей семье бывшего крымского чиновника Олега Кизименко, осужденного за преступление против Украины.

Об этом говорится в судебных материалах.

Отмечается, что ООО "Хозхимсервис" в течение 2018 года 14 раз становилось победителем тендеров, которые проводило "Укргаздобыча".

В общем фирма выиграла таких закупок на 244 896 254 гривен.

"Полученные государственные деньгі перечислялись ФСГ м. Киева, г. Одессы и г. Кропивницкого, а работы выполняются за наличные нанятыми работниками", – отмечается в фабуле дела.

Следствие не описывает детально вероятную схему присвоения средств, однако утверждает, что в ней задействованы предприятия с признаками фиктивности.

Производство открыли по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

ООО "Хозхимсервис" сейчас зарегистрировано в Киеве, хотя еще год назад ее адресом был указан Мариуполь, а еще раньше – небольшой город Красный Лиман (после декоммунизации – Лиман) в Донецкой области.

Компания принадлежит семье Олега Кизименко, который после аннексии Крыма Россией остался работать на оккупационную власть.

Он сам, судя по материалам суда, занимает должность коммерческого директора фирмы. Владельцы "Хозхимсервис" – его жена Алла и сын Давид.

Основной вид деятельности семейного бизнеса – строительство жилых и нежилых зданий. Компания также может сдавать в аренду и эксплуатацию имущество, выполнять другие строительные и монтажные работы, строить дороги.

За последние два с половиной года семья Кизименко выиграла тендеров на более 2,2 миллиарда гривен.

Напомним:

  • Осенью 2018 года крымские управления СБУ и прокуратуры задержали Кизименко, который после оккупации Крыма работал на должности "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации".
  • После задержания Кизименко объявляли подозрение в государственной измене, которая предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.
  • Однако в декабре 2018 мужчине объявили приговор за совершении умышленных действий для изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему присудили 5 лет условно.
  • Кизименко рассказал суду, что якобы не мог уехать из Крыма, потому что "не выпускали оккупационные войска", он "боялся за членов своей семьи" и "был поставлен в те условия, при которых он не мог отказаться выполнять свои обязанности" в оккупационной власти.
  • Олег Кизименко до 2012 года работал в Донецком облсовете, где возглавлял управление капитального строительства.
  • В 2012 году Кизименко назначила заместителем председателя СГГА. Он остался на должности после аннексии Крыма Россией и работал на оккупационные власти до 2015 года.
  • В 2015 году крымские СМИ сообщали, что "чиновника" задержали из-за махинаций на закупках.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Крым госзакупки оккупация


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