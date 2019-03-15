Семейный бизнес осужденного сепаратиста заподозрили в растрате госденег

Полиция расследует возможное присвоение государственных средств компанией, принадлежащей семье бывшего крымского чиновника Олега Кизименко, осужденного за преступление против Украины.

Об этом говорится в судебных материалах.

Отмечается, что ООО "Хозхимсервис" в течение 2018 года 14 раз становилось победителем тендеров, которые проводило "Укргаздобыча".

В общем фирма выиграла таких закупок на 244 896 254 гривен.

"Полученные государственные деньгі перечислялись ФСГ м. Киева, г. Одессы и г. Кропивницкого, а работы выполняются за наличные нанятыми работниками", – отмечается в фабуле дела.

Следствие не описывает детально вероятную схему присвоения средств, однако утверждает, что в ней задействованы предприятия с признаками фиктивности.

Производство открыли по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

ООО "Хозхимсервис" сейчас зарегистрировано в Киеве, хотя еще год назад ее адресом был указан Мариуполь, а еще раньше – небольшой город Красный Лиман (после декоммунизации – Лиман) в Донецкой области.

Компания принадлежит семье Олега Кизименко, который после аннексии Крыма Россией остался работать на оккупационную власть.

Он сам, судя по материалам суда, занимает должность коммерческого директора фирмы. Владельцы "Хозхимсервис" – его жена Алла и сын Давид.

Основной вид деятельности семейного бизнеса – строительство жилых и нежилых зданий. Компания также может сдавать в аренду и эксплуатацию имущество, выполнять другие строительные и монтажные работы, строить дороги.

За последние два с половиной года семья Кизименко выиграла тендеров на более 2,2 миллиарда гривен.

Напомним: