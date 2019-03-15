Семейный бизнес осужденного сепаратиста заподозрили в растрате госденег
Полиция расследует возможное присвоение государственных средств компанией, принадлежащей семье бывшего крымского чиновника Олега Кизименко, осужденного за преступление против Украины.
Об этом говорится в судебных материалах.
Отмечается, что ООО "Хозхимсервис" в течение 2018 года 14 раз становилось победителем тендеров, которые проводило "Укргаздобыча".
В общем фирма выиграла таких закупок на 244 896 254 гривен.
"Полученные государственные деньгі перечислялись ФСГ м. Киева, г. Одессы и г. Кропивницкого, а работы выполняются за наличные нанятыми работниками", – отмечается в фабуле дела.
Следствие не описывает детально вероятную схему присвоения средств, однако утверждает, что в ней задействованы предприятия с признаками фиктивности.
Производство открыли по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".
ООО "Хозхимсервис" сейчас зарегистрировано в Киеве, хотя еще год назад ее адресом был указан Мариуполь, а еще раньше – небольшой город Красный Лиман (после декоммунизации – Лиман) в Донецкой области.
Компания принадлежит семье Олега Кизименко, который после аннексии Крыма Россией остался работать на оккупационную власть.
Он сам, судя по материалам суда, занимает должность коммерческого директора фирмы. Владельцы "Хозхимсервис" – его жена Алла и сын Давид.
Основной вид деятельности семейного бизнеса – строительство жилых и нежилых зданий. Компания также может сдавать в аренду и эксплуатацию имущество, выполнять другие строительные и монтажные работы, строить дороги.
За последние два с половиной года семья Кизименко выиграла тендеров на более 2,2 миллиарда гривен.
Напомним:
- Осенью 2018 года крымские управления СБУ и прокуратуры задержали Кизименко, который после оккупации Крыма работал на должности "заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации".
- После задержания Кизименко объявляли подозрение в государственной измене, которая предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.
- Однако в декабре 2018 мужчине объявили приговор за совершении умышленных действий для изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему присудили 5 лет условно.
- Кизименко рассказал суду, что якобы не мог уехать из Крыма, потому что "не выпускали оккупационные войска", он "боялся за членов своей семьи" и "был поставлен в те условия, при которых он не мог отказаться выполнять свои обязанности" в оккупационной власти.
- Олег Кизименко до 2012 года работал в Донецком облсовете, где возглавлял управление капитального строительства.
- В 2012 году Кизименко назначила заместителем председателя СГГА. Он остался на должности после аннексии Крыма Россией и работал на оккупационные власти до 2015 года.
- В 2015 году крымские СМИ сообщали, что "чиновника" задержали из-за махинаций на закупках.