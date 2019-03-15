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Оккупанты не сделали операции политзаключенному в критическом состоянии – омбудсмен

Пятница, 15 марта 2019, 16:59

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену России Татьяне Москальковой из-за состояния здоровья украинского политзаключенного Наримана Мемедиминова.

Об этом 15 марта сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"По информации от адвоката, при осмотре врачом-дерматовенерологом у крымского татарина было обнаружено опасное заболевание", - отметили в офисе Денисовой.

Отмечается, что 12 февраля 2019 года диагноз подтвердили, на 14 марта было запланировано проведение хирургической операции, но по состоянию на 15 марта операцию еще не сделали.

"Я обеспокоена, ведь человек находится в критическом состоянии. Непредоставление срочной медицинской помощи политзаключенному несет угрозу его здоровью и может привести к тяжелым необратимым последствиям", - считает Денисова.

По ее словам, она обратилась к Москальковой с просьбой немедленно принять меры для "проведения гражданину Украины хирургической операции".

Напомним:

  • 22 марта 2018 года в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.
  • Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.
  • 30 июня Мемедеминова, находящегося под арестом в оккупированном Крыму, поместили в психиатрическую больницу.

Украинская правда
Темы: омбудсменРосcияУкраинаполитзаключенные
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