Оккупанты не сделали операции политзаключенному в критическом состоянии – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену России Татьяне Москальковой из-за состояния здоровья украинского политзаключенного Наримана Мемедиминова.

Об этом 15 марта сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"По информации от адвоката, при осмотре врачом-дерматовенерологом у крымского татарина было обнаружено опасное заболевание", - отметили в офисе Денисовой.

Отмечается, что 12 февраля 2019 года диагноз подтвердили, на 14 марта было запланировано проведение хирургической операции, но по состоянию на 15 марта операцию еще не сделали.

"Я обеспокоена, ведь человек находится в критическом состоянии. Непредоставление срочной медицинской помощи политзаключенному несет угрозу его здоровью и может привести к тяжелым необратимым последствиям", - считает Денисова.

По ее словам, она обратилась к Москальковой с просьбой немедленно принять меры для "проведения гражданину Украины хирургической операции".

Напомним: