Климкин: Российских наблюдателей из списка ОБСЕ в Украине не будет

Наблюдатели от Российской Федерации, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не будут зарегистрированы на выборы президента Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр.

Напомним: