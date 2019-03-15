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Климкин: Российских наблюдателей из списка ОБСЕ в Украине не будет

Пятница, 15 марта 2019, 17:39

Наблюдатели от Российской Федерации, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не будут зарегистрированы на выборы президента Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр.

Напомним:

  • Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.
  • Украины официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах. Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.
  • 13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ ОБСЕ на командировки краткосрочных наблюдателей.
  • Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.
  • Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Темы: Украинавыборы президента 2019Росcияпропаганда
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