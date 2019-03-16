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Киев предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН

Суббота, 16 марта 2019, 02:43

Представитель Украины предложил лишить Россию права вето при обсуждении в Совете безопасности ООН вопросов, касающихся российской агрессии против Украины.

Такое заявление 15 марта сделал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на специальном заседании в Совете безопасности ООН, посвященном 5-летию российской аннексии Крыма, пишет Радио Свобода.

В своем выступлении Кислица процитировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что "настало время, чтобы Россию поставили на место".

"На наш взгляд, исполнение статьи 27 устава, которая гласит, что член Совета безопасности, который является стороной в споре, должен воздерживаться от голосования, так же актуально, как и было раньше. Мы считаем, что франко-мексиканская инициатива о прекращении действия вето в контексте масштабных злодеяний - это шаг в правильном направлении, в общем контексте усилий по реформированию Совета безопасности", - заявил Кислица.

"Если бы государство-агрессор не обладало правом вето, уже были бы миротворческие силы с полноценным мандатом Совета безопасности на всех оккупированных территориях, включая российско-украинскую границу", - пояснил Кислица.

Он добавил: чем меньше сопротивления оказывается в отношении России, тем больше она отходит от международной системы прав и норм.

Напоминаем:

  • В Совете безопасности ООН 15 марта устроили спецзаседание на тему: "Символическая дата: пятая годовщина начала оккупации Россией Крыма: вопиющее нарушение международного права".
  • В ходе заседания Кислица заявил, что Украина настаивает на полном выполнении Россией Минских договоренностей и предлагает включить в Минский мирный процесс вопрос Крыма.

Темы: ООНКрымоккупацияРосcия
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