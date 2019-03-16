МИД Эстонии об аннексии Крыма: РФ хочет контролировать весь Черноморский регион

Для Эстонии Крым есть и будет частью Украины.

Об этом в пятую годовщину незаконного "референдума", который Россия провела в Крыму, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

"Пять лет назад сегодня, 16 марта, Российская Федерация руководила на государственном уровне фарсом на украинской земле, который был выставлен как референдум. Через два дня, 18 марта, Крым был незаконно аннексирован Россией", - говорится в заявлении.

"Мы решительно осуждаем этот акт, который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа, и представляет серьезную угрозу для европейской безопасности и международного верховенства права", - сказал министр.

Миксер отмечает, что Россия использовала период оккупации для усиления своего военного присутствия на полуострове.

"Крым стал плацдармом для российских вооруженных сил, которые стремятся контролировать весь Черноморский регион и тем самым закрепить российское влияние в более широком регионе", - отметил он.

Эстония также осуждает серьезные нарушения международного права, совершенные Российской Федерацией как оккупационной силой в Крыму: принудительное привлечение местных жителей в армию; принудительное принятие российского гражданства; захват имущества; ограничения свободы слова и религии.

"За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась: каждый человек, который не поддерживает российскую аннексию, находится в опасности. Особое давление распространяется на крымских татар, которых преследовала и депортировала Москва уже в советские времена", - отмечается в заявлении.

Также Эстония осуждает необоснованное использование Российской Федерацией военной силы 25 ноября 2018 года против кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и незаконное задержание личного состава ВМС Украины.

"Это было очевидным нарушением международного права, украинского суверенитета и территориальной целостности, вызванное непосредственно оккупацией Крыма. Эскалация напряженности в регионе Азовского моря создает явную угрозу безопасности во всей Европе", - подчеркнул Миксер.

Европейская правда