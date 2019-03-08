ЦИК сняла с выборов президента еще трех кандидатов

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова кандидатами на пост Президента Украины на очередных выборах 31 марта.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК ночью 8 марта, сообщает Укринформ.

В частности, Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в Президенты народных депутатов Дмитрия Добродомова, выдвинутого партией "Общественное движение" Народный контроль ", и Евгения Мураева, выдвиженца от партии" Наши ".

Также ЦИК отменила регистрацию кандидатом на пост главы государства бывшего журналистов-расследователей Дмитрия Гнапа, выдвиженца от партии "Сила людей".

На этом срок приема обращений кандидатов на пост президента об отказе баллотироваться завершен, избирательный бюллетень будет содержать 39 фамилий.

Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним: