ЦИК сняла с выборов президента еще трех кандидатов
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова кандидатами на пост Президента Украины на очередных выборах 31 марта.
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК ночью 8 марта, сообщает Укринформ.
В частности, Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в Президенты народных депутатов Дмитрия Добродомова, выдвинутого партией "Общественное движение" Народный контроль ", и Евгения Мураева, выдвиженца от партии" Наши ".
Также ЦИК отменила регистрацию кандидатом на пост главы государства бывшего журналистов-расследователей Дмитрия Гнапа, выдвиженца от партии "Сила людей".
На этом срок приема обращений кандидатов на пост президента об отказе баллотироваться завершен, избирательный бюллетень будет содержать 39 фамилий.
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Напомним:
- 7 марта с заявлениями о снятии с выборов в ЦИК обратились Евгений Мураев (в пользу кандидата от "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александра Вилкула) и внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов (в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко).
- Ранее ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу Гриценко.
- ЦИК также отменил регистрацию заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
- Выборы президента состоятся 31 марта.
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