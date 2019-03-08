ЦИК сняла с выборов президента еще трех кандидатов

2746 просмотров
Пятница, 8 марта 2019, 03:28

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова кандидатами на пост Президента Украины на очередных выборах 31 марта.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК ночью 8 марта, сообщает Укринформ.

В частности, Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в Президенты народных депутатов Дмитрия Добродомова, выдвинутого партией "Общественное движение" Народный контроль ", и Евгения Мураева, выдвиженца от партии" Наши ".

Также ЦИК отменила регистрацию кандидатом на пост главы государства бывшего журналистов-расследователей Дмитрия Гнапа, выдвиженца от партии "Сила людей".

На этом срок приема обращений кандидатов на пост президента об отказе баллотироваться завершен, избирательный бюллетень будет содержать 39 фамилий.

Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • 7 марта с заявлениями о снятии с выборов в ЦИК обратились Евгений Мураев (в пользу кандидата от "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александра Вилкула) и внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов (в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко).
  • Ранее ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу Гриценко.
  • ЦИК также отменил регистрацию заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 ЦИК


powered by lun.ua
По теме
Суд арестовал подозреваемого в подкупе Тимошенко с правом залога в 4 млн. грн 8 марта 2019, 02:51
Новости дня: Добродомов за Гриценко, Мураев за Вилкула, Тимошенко и Тимошенко 7 марта 2019, 21:18
Гриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях во время агитации 7 марта 2019, 19:29
Все новости
Главные новости
ЦИК сняла с выборов президента еще трех кандидатов
Манафорту дали 47 месяцев тюрьмы
Коэн подал в суд на Trump Organization и требует вернуть ему 1,9 млн долларов
МВД ответило на обвинения СБУ в срыве операции: у нас нет мольфаров и экстрасенсов
Все новости
флешмоб

Зачем бросать сыр у детей?

мандри

Какое жилье выбрать для отпуска

традиции

Как украинцы праздновали последнюю неделю перед великим постом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів