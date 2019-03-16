Премьер-лига: "Шахтер" с минимальным счетом победил "Зарю" в матче 22 тура

Донецкий "Шахтер" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0 победил луганскую "Зарю".

Единственный гол в этой встрече на 25-й минуте первого тайма забил Жуниор Мораес. После прострела от Сергея Болбата Мораес замкнул прострел на штанге - 1:0.

Для Мораеса этот гол стал 16-м в УПЛ в этом сезоне.

Если в первом тайме у "Зари" не было моментов для взятия ворот, то в заключительной 45-минутке несколько таких возможностей было упущено. В начале второго тайма Филипп Будковский ударом метров с семи пробил прямо в Андрея Пятова.

На 71-й минуте после удара Александра Караваева мяч взял Пятов.

"Шахтер" во втором тайме имел также несколько возможностей, чтобы увеличить счет. Удары Коваленко, Тайсона и Мораеса парировал Луис Фелипе.

Напомним, что "Динамо" свой матч 22 тура проведет в воскресенье, 17 марта, с донецким "Олимпиком".