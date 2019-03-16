Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин

20176 просмотров
Суббота, 16 марта 2019, 22:01

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов рассказал, что захват полуострова произошел под личным руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом Аксенов заявил во время праздничного мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, сообщает "Громадське".

По его словам, Крым стал "частью РФ" благодаря мужеству его жителей и лично Путину.

"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ - законодательной, исполнительной - и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", - рассказал Аксенов.

"Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной - Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь", - сказал "глава" Крыма.

"На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться", - добавил он.

Напомним:

  • В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, в Крыму появились военные без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", которые фактически захватывали украинские военные части.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • 17 апреля президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные.
  • В июне 2018 года Путин уклончиво ответил на вопрос о роли российских войск в аннексии Крыма, заявляя, что они "обеспечили проведение независимых свободных выборов" на полуострове.
  • Россия до сих пор не признает присутствия своих военных на оккупированном Донбассе.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым Путин


powered by lun.ua
По теме
США "никогда не признают контроль Кремля над Крымом" 16 марта 2019, 12:07
МИД Эстонии об аннексии Крыма: РФ хочет контролировать весь Черноморский регион 16 марта 2019, 11:29
Годовщина аннексии: Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины 16 марта 2019, 10:39
Все новости
Главные новости
Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин
ООС: у Хутора Свободный погиб военный, еще один ранен
Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"
Полтава: Нацкорпус бросал в полицию свинок, есть задержанные и пострадавшие
Все новости
мир

Добрый великан полуволк стал звездой Instagram

соцсети

Сортировать мусор можно научиться в Telegram

здоровье

Заболевания почек: как их избежать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів