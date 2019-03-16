Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов рассказал, что захват полуострова произошел под личным руководством президента РФ Владимира Путина.

Об этом Аксенов заявил во время праздничного мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, сообщает "Громадське".

По его словам, Крым стал "частью РФ" благодаря мужеству его жителей и лично Путину.

"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ - законодательной, исполнительной - и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", - рассказал Аксенов.

"Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной - Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь", - сказал "глава" Крыма.

"На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться", - добавил он.

Напомним: