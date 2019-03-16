Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов рассказал, что захват полуострова произошел под личным руководством президента РФ Владимира Путина.
Об этом Аксенов заявил во время праздничного мероприятия в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, сообщает "Громадське".
По его словам, Крым стал "частью РФ" благодаря мужеству его жителей и лично Путину.
"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ - законодательной, исполнительной - и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", - рассказал Аксенов.
"Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной - Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь", - сказал "глава" Крыма.
"На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться", - добавил он.
Напомним:
- В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, в Крыму появились военные без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", которые фактически захватывали украинские военные части.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
- 17 апреля президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные.
- В июне 2018 года Путин уклончиво ответил на вопрос о роли российских войск в аннексии Крыма, заявляя, что они "обеспечили проведение независимых свободных выборов" на полуострове.
- Россия до сих пор не признает присутствия своих военных на оккупированном Донбассе.
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