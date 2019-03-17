НСЖУ: В Крыму вместо медпомощи политзаключенный подвергается пыткам

Неоказание медицинской помощи крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, которого российские силовики удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя по ложным обвинениям, является пытками.

Об этом говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины.

Как отметил крымский адвокат Эмиль Курбединов, Мемедеминов нуждается в срочной операции, которая была запланирована на 14 марта, но не состоялась, поскольку именно на этот день назначили проведение двух заседаний по делу Мемедеминова в подконтрольных России судах в Симферополе.

"(Это - ред.) пытки! Непредоставление кримськотатарському блогеру Мемедеминову необходимой медицинской помощи, отказ в проведении запланированной операции надо расценивать как нечеловеческие условия содержания под стражей", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины требует освободить гражданских журналистов, крымскотатарских активистов Наримана Мемедеминова и Сервера Мустафаева, которых Россия по ложным обвинениям держит в оккупированном Крыму и призывает международные журналистские организации присоединиться к этому требованию", - говорится в сообщении НСЖУ.

Напомним,