НСЖУ: В Крыму вместо медпомощи политзаключенный подвергается пыткам

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Воскресенье, 17 марта 2019, 11:46

Неоказание медицинской помощи крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, которого российские силовики удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя по ложным обвинениям, является пытками. 

Об этом говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины.

Как отметил крымский адвокат Эмиль Курбединов, Мемедеминов нуждается в срочной операции, которая была запланирована на 14 марта, но не состоялась, поскольку именно на этот день назначили проведение двух заседаний по делу Мемедеминова в подконтрольных России судах в Симферополе.

"(Это - ред.) пытки! Непредоставление кримськотатарському блогеру Мемедеминову необходимой медицинской помощи, отказ в проведении запланированной операции надо расценивать как нечеловеческие условия содержания под стражей", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины требует освободить гражданских журналистов, крымскотатарских активистов Наримана Мемедеминова и Сервера Мустафаева, которых Россия по ложным обвинениям держит в оккупированном Крыму и призывает международные журналистские организации присоединиться к этому требованию", - говорится в сообщении НСЖУ.

Напомним,

  • 22 марта 2018 г. в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.
  • Как сообщила жена активиста, уголовное дело (ч.2 ст.205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.
  • 30 июня Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.
  • 12 февраля 2019 г. врачи подтвердили у Мемединова дигноз, который требует лечения и проведения хирургической операции, но по состоянию на 15 марта операцию не сделали.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой относительно состояния здоровья Мемедиминова и с просьбой немедленно принять меры для "проведения гражданину Украины хирургической операции".

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Темы: Крым политзаключенные


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