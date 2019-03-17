Путин решил слетать в Крым на гуляния по случаю аннексии

18 марта президент РФ Владимир Путин планирует посетить аннексированные Крым и Севастополь, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию двух ТЭС.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС, а также подстанции "Порт" в Тамани.

"В Севастополе президент РФ осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того 18 марта в Симферополе Путин проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, "посвященных празднованию пятой годовщины общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией".

Напомним,