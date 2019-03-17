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Путин решил слетать в Крым на гуляния по случаю аннексии

Воскресенье, 17 марта 2019, 14:34

18 марта президент РФ Владимир Путин планирует посетить аннексированные Крым и Севастополь, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию двух ТЭС.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС, а также подстанции "Порт" в Тамани.

"В Севастополе президент РФ осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того 18 марта в Симферополе Путин проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, "посвященных празднованию пятой годовщины общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией". 

Напомним,

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
  • В 2017 году стало известно, что Россия доставила в оккупированный Крым четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС. В компании сначала отрицали нелегальную поставку, однако позже признали, что турбины были незаконно перевезены на полуостров.
  • В июле 2017 г. Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.
  • В августе ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens в Крым.
  • Россия планировала запустить две электростанции с немецкими турбинами в оккупированном Крыму осенью 2018 года, в июне в РФ заявили, что провели первые испытания.
  • Строительство "Таврической" и "Балаклавской" ТЭС осуществляла компания "Технопромекспорт" российской госкорпорации "Ростех". В 2018 г. на обеих станциях, где установлено оборудование Siemens, были зафиксированы аварии.

Темы: КрыманнексияПутинРосcия
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