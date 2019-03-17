Приезд украинского врача не повлиял на условия содержания Гриба - отец
Приезд украинского врача политзаключенного Павла Гриба, Василия Притулы, не повлиял на его условия содержания в следственном изоляторе.
Об этом Громадському рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб.
По его словам, Притула заявлял, что содержание в СИЗО для человека с портальной гипертензией является противопоказанием.
Он также рассказал, что Павел плохо себя чувствует - "тошнота, боли в нижней части живота". И напомнил, что на последнем заседании, 15 марта, политзаключенному снова вызвали скорую.
По словам отца, суд не учитывает жалобы Павла и его адвокат Марины Дубровиной.
4 марта на суде в Ростове-на-Дону украинский врач Василий Притула, который наблюдает за болезнью Гриба - портальной гипертензией - с 4,5 лет описал динамику развития болезни политзаключенного отрицательно.
Он отметил, что у Павла низкий уровень тромбоцитов, повышенный уровень билирубина, снижается показатель железа, увеличен размер селезенки.
Он добавил, что в условиях следственного изолятора Грибу невозможно оказать необходимую терапию: "СИЗО - это противопоказание для пребывания при такой болезни".
Напомним:
- Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
- Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
- 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.