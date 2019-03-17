Приезд украинского врача не повлиял на условия содержания Гриба - отец

Приезд украинского врача политзаключенного Павла Гриба, Василия Притулы, не повлиял на его условия содержания в следственном изоляторе.

Об этом Громадському рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб.

По его словам, Притула заявлял, что содержание в СИЗО для человека с портальной гипертензией является противопоказанием.

Он также рассказал, что Павел плохо себя чувствует - "тошнота, боли в нижней части живота". И напомнил, что на последнем заседании, 15 марта, политзаключенному снова вызвали скорую.

По словам отца, суд не учитывает жалобы Павла и его адвокат Марины Дубровиной.

4 марта на суде в Ростове-на-Дону украинский врач Василий Притула, который наблюдает за болезнью Гриба - портальной гипертензией - с 4,5 лет описал динамику развития болезни политзаключенного отрицательно.

Он отметил, что у Павла низкий уровень тромбоцитов, повышенный уровень билирубина, снижается показатель железа, увеличен размер селезенки.

Он добавил, что в условиях следственного изолятора Грибу невозможно оказать необходимую терапию: "СИЗО - это противопоказание для пребывания при такой болезни".

Напомним: