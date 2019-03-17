Приезд украинского врача не повлиял на условия содержания Гриба - отец

211 просмотров
Воскресенье, 17 марта 2019, 17:09

Приезд украинского врача политзаключенного Павла Гриба, Василия Притулы, не повлиял на его условия содержания в следственном изоляторе.

Об этом Громадському рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб.

По его словам, Притула заявлял, что содержание в СИЗО для человека с портальной гипертензией является противопоказанием.

Он также рассказал, что Павел плохо себя чувствует - "тошнота, боли в нижней части живота". И напомнил, что на последнем заседании, 15 марта, политзаключенному снова вызвали скорую.

По словам отца, суд не учитывает жалобы Павла и его адвокат Марины Дубровиной.

4 марта на суде в Ростове-на-Дону украинский врач Василий Притула, который наблюдает за болезнью Гриба - портальной гипертензией - с 4,5 лет описал динамику развития болезни политзаключенного отрицательно.

Он отметил, что у Павла низкий уровень тромбоцитов, повышенный уровень билирубина, снижается показатель железа, увеличен размер селезенки.

Он добавил, что в условиях следственного изолятора Грибу невозможно оказать необходимую терапию: "СИЗО - это противопоказание для пребывания при такой болезни".

Напомним:

  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Росcия


powered by lun.ua
По теме
НСЖУ: В Крыму вместо медпомощи политзаключенный подвергается пыткам 17 марта 2019, 11:46
Канада требует от России освободить украинских политзаключенных 17 марта 2019, 01:34
Оккупанты не сделали операции политзаключенному в критическом состоянии – омбудсмен 15 марта 2019, 17:59
Все новости
Главные новости
Киберполиции: Хакерские группировки из РФ активизировались накануне выборов
Монетизация субсидий: Правительство выплатило уже около 350 миллионов
В НАБУ сказали, кого касаются 87 страниц дела о "хищениях в оборонпроме"
Порошенко заявил об угрозах выборам и попытках их сорвать
Все новости
мир

Добрый великан полуволк стал звездой Instagram

Опыт

Творческая мастерская "Аграфка": история успеха

Фотопроект

15 фотографий Японии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів