Аннексия Крыма: Россия уже потеряла 150 миллиардов и продолжает расплачиваться

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Воскресенье, 17 марта 2019, 18:13

За пять лет после оккупации Крыма экономика России потеряла более 150 миллиардов долларов, по большей части - в результате санкций, введенных Западом.

Об этом пишет Bloomberg Economics.

"Спустя пять лет после аннексии украинского Крыма Путиным расходы России продолжают расти. ... Экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на 150 миллиардов долларов по сравнению с показателями конца 2013 года. Это связано с падением цен на нефть (около 4% от общих потерь), но основная причина - санкции и другие факторы", - пишет издание,  ссылаясь на данные исследования, опубликованного аналитиком Скоттом Джонсоном.

Экономика РФ с конца 2013 года
Экономика РФ с конца 2013 года "просела" почти на 10%.
Источник - Bloomberg Economics

Большая часть расходов РФ возникла в результате санкций со стороны США и ЕС, которые вводились ежегодно после аннексии, а также за предполагаемое вмешательство в выборы в США и другие действия.

Кроме низких цен на нефть, что отражается на РФ и низких доходах ее жителей, наблюдается падение объема иностранных инвестиций: после некоторого подъема в 2017 году прямые иностранные инвестиции сократились и даже имели отрицательные показатели во втором квартале 2018 года.

 
Инвестиционная привлекательность РФ обвалилась после аннексии Крыма и в конце 2018 года имела отрицательные показатели. 
Источник - Центробанк РФ

"Экономическое затишье означает, что меньше денег попадает в карман простых россиян: с момента оккупации Крыма и в результате снижения цен на нефть страна около двух лет находится в рецессии, средние доходы населения едва превышают 30 000 рублей в месяц ($459). Крым является одним из регионов, где доходы выросли, т.к. доходы населения увеличиваются с низкой базы, стремясь сравняться со средней зарплатой по России", - пишет Bloomberg.

При этом Россия продолжает интегрировать Крым в свою экономику, вкладывая миллиарды в новые электростанции  и строя гигантский мост на полуостров, хотя недавний опрос показал, что привлекательность аннексии начинает снижаться

"Количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700. В текущем году РФ может ждать новая волна санкций", - отмечает издание.

Ожидать, что санкции отменят в ближайшее время не приходится, а новые данные о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США означают, что ситуация только ухудшится. 

Напомним,

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
  • 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 

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Темы: Крым аннексия Росcия санкции США


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