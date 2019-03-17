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ООС: боевики стреляли из запрещенного оружия, потерь нет

Воскресенье, 17 марта 2019, 17:14

В воскресенье боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Потерь среди украинских защитников нет.

Так, в районе населенного пункта Марьинка боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм, у поселка Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты стреляли из противотанковых ракетных комплексов вблизи пгт Новотошковское и дважды в районе села Крымское.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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