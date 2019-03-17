ООС: боевики стреляли из запрещенного оружия, потерь нет
Воскресенье, 17 марта 2019, 17:14
В воскресенье боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.
Отмечается, что трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Потерь среди украинских защитников нет.
Так, в районе населенного пункта Марьинка боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм, у поселка Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, оккупанты стреляли из противотанковых ракетных комплексов вблизи пгт Новотошковское и дважды в районе села Крымское.
Украинская правда