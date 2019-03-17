В НАБУ объяснили роль "тайного агента" Шевченко

"Тайный агент" НАБУ Евгений Шевченко участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев Дубневичей на добровольной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным ведомства, в 2015-2017 гг. экс-первый замначальника филиала "Центр обеспечения производства ПАО "Укрзализныця", который был помощником нардепа - главы Комитета ВР по вопросам транспорта, совместно с ним организовал коррупционную схему.

"Помощник нардепа (в переписке отмечается как "Эдик"), искал пути, как "договориться" с НАБУ, когда факты злоупотреблений стали изучать детективы. В 2016 г. "Эдик" узнал, что его знакомый сотрудник СБУ (в переписке "Дима М") дружит с бизнесменом Андреем Рогозой (в переписке "RAN"), который поддерживает дружеские отношения с лицом, имеющим определенные "связи" с НАБУ (в переписке - "Женя Шевченко")", - сообщили в НАБУ.

Детективы НАБУ получили разрешения Апелляционного суда Киева на проведение негласных следственных действий, к участию в которых привлекли Евгения Шевченко на добровольной основе. Следственные действия продолжались с ноября 2016 по апрель 2017 года. За это время у Евгения было две встречи с "Эдиком", которые были задокументированы, а записи приобщены к материалам уголовного производства.

"Эдик" стремился к закрытию всех уголовных производств, где фигурирует "Корпорация "КРТ" (конечный бенефициар - народный депутат). "Цена вопроса" - 0,5-1 млн долларов за закрытие уголовных производств по "УЗ", 2-2,5 млн долларов за закрытие уголовных производств по факту хищения газа на двух ТЭЦ", - заявили в НАБУ.

"Информация, полученная на встречах Шевченко с "Эдиком" во время проведения санкционированных негласных следственных действий стала элементом доказательной базы для ряда уголовных производств НАБУ, материалы стали основой для подготовки представления о снятии депутатской неприкосновенности с главы Комитета ВР по вопросам транспорта. Сейчас САП устраняет недостатки в представленных для повторного направления в ГПУ", - сообщили в НАБУ.

Во время встреч Евгения и "Эдика" установлено его отношение к ООО "Корпорации КРТ", ООО "Арго", ООО "Экспозиция", ООО "Еврооснова-СМ", которые были задействовании в преступных схемах, а также к одному из предприятий с признаками фиктивности - ООО "Лембуд", на которое выводилась часть средств, полученных преступным путем.

Кроме "Эдика" к уголовной ответственности в целом привлечены семь человек - руководство завода по производству стрелочной продукции, основателя-директора фиктивной компании-победителя торгов ООО "Арго", директора компании-посредника ООО "Корпорация КРТ".

"По факту сведений, полученных от НАБУ в апреле 2018 г. Антимонопольный комитет начал собственное расследование и установил факт сговора в действиях ООО "Экспозиция" и "Еврооснова-СМ". По итогам расследования в январе 2019 г. АМКУ оштрафовало ООО "Экспозиция" на 12,91 млн грн, а "Еврооснова-СМ" - на 980 тыс. грн", - заявили в НАБУ.

Читайте также:

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Расследователь Леся Иванова про кейс Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы"

Напомним,