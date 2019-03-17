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В НАБУ сказали, кого касаются 87 страниц дела о "хищениях в оборонпроме"

Воскресенье, 17 марта 2019, 13:04
В НАБУ сказали, кого касаются 87 страниц дела о хищениях в оборонпроме

Основная часть переписки на 87 страницах, которую ГПУ весной 2017 года передала в НАБУ, касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам.

Об этом 17 марта заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

"Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м.  газа (уголовное производство от 12.12.2016 г.) И одного из эпизодов завладения средствами "Укрзализныци" (производство от 31.03.2016 г.)", - отметили в НАБУ.

В первом случае к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск", бенефициарами которых являются два народных депутата (один из них - глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта), отметили в ведомстве.

"Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего ее направят в суд. Установленная сумма убытков - 1,4 млрд грн", - отметили в НАБУ.

Также в бюро сообщили, что в соответствии с производством наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат народным депутатам "и использовались для совершения преступления их подчиненными", они переданы в управление АРМА.

"Во втором уголовном производстве по фактам завладения средствами "Укрзализныци" дело в отношении двух лиц направлено в суд", - сообщили в НАБУ.

В двух указанных уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек, общая сумма убытков из-за коррупции составляет 1,5 млрд грн.

 

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Напомним,

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследование о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили журналистов в манипуляции. Вместе с тем концерн отстранил директоров двух своих предприятий в связи с расследованием о хищениях.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, которые изложены в расследовании СМИ.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ.
  • Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • Позже в "Bihus.info" заявили, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки. В НАБУ заявили, что обвинения в пособничестве коррупционным схемам безосновательны.
  • На заседании ВСК Верховной Рады по фактам коррупции в оборонной сфере, которые были обнародованы журналистами Bihus.info, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в 2017 году прокуратура направила в НАБУ 87 страниц переписки с телефона владельца компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы. По словам Луценко, в их переписке указывались фамилии всех фигурантов расследования.
  • В свою очередь руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что ведомство такой переписки не получало, а руководитель САП Назар Холодницкий допустил, что Сытник знал об участии его подчиненных в незаконных схемах.

Украинская правда
Темы: УкроборонпромскандалНАБУ
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