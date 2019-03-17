Премьер-лига: "Динамо" в матче 22 тура преодолевает донецкий "Олимпик"

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Воскресенье, 17 марта 2019, 21:27

Киевское "Динамо" в матче 22 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2: 1 побеждает донецкий "Олимпик".

Матч прошел в воскресенье, 17 марта, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Киевляне первыми открыли счет в поединке. На 12-й минуте вратарь "Олимпика" грубо сыграл на выходе против Дениса Гармаша, ударив его в лицо рукой, и судья назначает 11-метровый удар. С пенальти Виктор Цыганков пробил в угол ворот и Бетим Халими был близок, чтобы принять этот удар, но мяч от его руки залетел за линию ворот - 1:0.

На 27-й минуте арбитр ставит пенальти уже в ворота "Динамо" за сомнительный фол Тамаша Кадара на Матар Диайе. С 11-ти метров Алексей Гай пробил без шансов для Дениса Бойко - 1:1.

На 36-й минуте после ошибки Бойко при вбрасывании мяча Виталий Кольцов чуть не перебросил вратаря "Динамо". За несколько минут киевляне забивают свой второй гол. После классного навеса с фланга от Виктора Цыганкова Назарий Русин сыграл на опережение и ударом в верхний угол ворот делает счет 2:1.

В конце тайма Гармаш с нескольких метров умудрился не попасть по мячу. Во втором тайме у Дениса был еще один момент, когда он опять не сумел попасть в ворота с нескольких метров.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол


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