Минтранс Эфиопии: между двумя катастрофами "Боингов" есть явная схожесть

Анализ черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8s авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта с 157 пассажирами на борту, показал "явное сходство" причин катастрофы этого лайнера и такого же самолета в Индонезии в октябре 2018-го.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства транспорта Эфиопии.

По данным ведомства, оба самолета разбились через несколько минут после взлета, после того как пилоты заявили о проблемах с управлением.

"Такая же ситуация была с индонезийским самолетом. Существует явная схожесть между двумя катастрофами", - сказал агентству представитель министерства.

Он пообещал предоставить больше информации через три-четыре дня.

Напомним: