Минтранс Эфиопии: между двумя катастрофами "Боингов" есть явная схожесть

235 просмотров
Воскресенье, 17 марта 2019, 23:08

Анализ черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8s авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта с 157 пассажирами на борту, показал "явное сходство" причин катастрофы этого лайнера и такого же самолета в Индонезии в октябре 2018-го.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства транспорта Эфиопии.

По данным ведомства, оба самолета разбились через несколько минут после взлета, после того как пилоты заявили о проблемах с управлением.

"Такая же ситуация была с индонезийским самолетом. Существует явная схожесть между двумя катастрофами", - сказал агентству представитель министерства.

Он пообещал предоставить больше информации через три-четыре дня.

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: авиа катастрофы


powered by lun.ua
По теме
Boeing Co обновит прошивку для самолета 737 MAX 16 марта 2019, 05:38
США перебрасывают стратегическую авиацию в Европу 16 марта 2019, 02:02
Экономические новости 15 марта: цены на газ, ошибочно начисленные штрафы, аэропорт в Ужгороде 15 марта 2019, 22:07
Все новости
Главные новости
В НАБУ объяснили роль "тайного агента" Шевченко
Украина инициирует международную группу по аудиту причиненных войной убытков
Аннексия Крыма: Россия уже потеряла 150 миллиардов и продолжает расплачиваться
Киберполиции: Хакерские группировки из РФ активизировались накануне выборов
Все новости
соцсети

Сортировать мусор можно научиться в Telegram

исследование

Почему грибы полезны

Фотопроект

15 фотографий Японии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів