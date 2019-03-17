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Минтранс Эфиопии: между двумя катастрофами "Боингов" есть явная схожесть

Воскресенье, 17 марта 2019, 22:08

Анализ черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8s авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта с 157 пассажирами на борту, показал "явное сходство" причин катастрофы этого лайнера и такого же самолета в Индонезии в октябре 2018-го.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства транспорта Эфиопии.

По данным ведомства, оба самолета разбились через несколько минут после взлета, после того как пилоты заявили о проблемах с управлением.

"Такая же ситуация была с индонезийским самолетом. Существует явная схожесть между двумя катастрофами", - сказал агентству представитель министерства.

Он пообещал предоставить больше информации через три-четыре дня.

Напомним:

Украинская правда
Темы: авиакатастрофы
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