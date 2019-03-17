Минтранс Эфиопии: между двумя катастрофами "Боингов" есть явная схожесть
Воскресенье, 17 марта 2019, 22:08
Анализ черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8s авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта с 157 пассажирами на борту, показал "явное сходство" причин катастрофы этого лайнера и такого же самолета в Индонезии в октябре 2018-го.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства транспорта Эфиопии.
По данным ведомства, оба самолета разбились через несколько минут после взлета, после того как пилоты заявили о проблемах с управлением.
"Такая же ситуация была с индонезийским самолетом. Существует явная схожесть между двумя катастрофами", - сказал агентству представитель министерства.
Он пообещал предоставить больше информации через три-четыре дня.
Напомним:
- 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
- Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.
- 2 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
- Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франции, Ирландия и еще ряд европейских стран, а также Канада.
- 13 марта Украина присоединилась к запрету.
- США сначала отказались останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
- В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.
Украинская правда