"Крым вам вместо пенсий" – как в России напомнили об аннексии

В Москве и Санкт-Петербурге россияне вышли на одиночные пикеты против аннексии Россией украинского Крыма.

Как сообщает Лига.net, участники вышли на улицы с плакатами: "Крым.Итоги", "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий", "Крым – это Украина", "Отдай сворованное".

Сотрудница международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Лидия Шульгина в московском парке Горького подняла плакат "Крым вам вместо пенсий".

Пикет Лидии Шульгиной Facebook

"Крым не мой! Крым – это Украина!", – написала она в Facebook на украинском языке.

А у памятника Окуджаве Шульгина подняла плакаты "Украина мне не враг" и за обмен пленниками.

В воскресенье с одиночным пикетом был замечен еще один московский активист Константин Котов, который держал в руках плакат с текстом "Крым – это Украина".

А в Санкт-Петербурге в выходные гражданские активисты проводили опрос на тему, чей Крым, и тоже высказали свое несогласие с аннексией.

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Напомним: