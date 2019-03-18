"Крым вам вместо пенсий" – как в России напомнили об аннексии
В Москве и Санкт-Петербурге россияне вышли на одиночные пикеты против аннексии Россией украинского Крыма.
Как сообщает Лига.net, участники вышли на улицы с плакатами: "Крым.Итоги", "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий", "Крым – это Украина", "Отдай сворованное".
Сотрудница международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Лидия Шульгина в московском парке Горького подняла плакат "Крым вам вместо пенсий".
"Крым не мой! Крым – это Украина!", – написала она в Facebook на украинском языке.
А у памятника Окуджаве Шульгина подняла плакаты "Украина мне не враг" и за обмен пленниками.
В воскресенье с одиночным пикетом был замечен еще один московский активист Константин Котов, который держал в руках плакат с текстом "Крым – это Украина".
А в Санкт-Петербурге в выходные гражданские активисты проводили опрос на тему, чей Крым, и тоже высказали свое несогласие с аннексией.
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Напомним:
- Официальной датой аннексии Крыма является 20 февраля 2014 года: Россия воспользовалась сменой власти в Украине и последствиями расстрела людей на Майдане в Киеве – ввела дополнительные военные силы на полуостров и захватила органы власти.
- 16 марта 2014 года в АР Крым провели непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, а 18 марта Россия "включила" Крым в свой состав.
- Украина, Европейский союз, США не признают результаты голосования на "референдуме" и ввели санкции против РФ за аннексию АРК.
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