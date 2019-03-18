Руководители Академии аграрных наук и Госкомзема разворовали 13 га земли под Киевом

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Понедельник, 18 марта 2019, 11:48

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в завладении 13 га особо ценных земель в Киевской области 7 служащим Нацакадемии аграрных наук и областного управления Госземагентства.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Досудебное расследование установило, что служащие Академии аграрных наук и Госземагентства в Киевской области в 2013-14 годах "путем злоупотребления своим служебным положением, завладели 138 земельными участками общей площадью 13,2564 га, расположенными на территории Гатненского сельсовета Киево-Святошинского района".

Отмечается, что указанные земли были сформированы в результате изъятия 15,12 га особо ценной земли ГП ОХ "Чабаны". Рыночная стоимость земли на момент перехода в частную собственность составляла почти 42,5 миллиона гривен.

Также сообщается, что служащие намеревались завладеть еще 6 земельными участками общей площадью 0,581 га стоимостью более 1,4 миллиона гривен.

Действия указанных лиц квалифицировали по ч.5 ст.191 (присвоение имущества), ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 (покушение на преступление, присвоение имущества) УК. Также действия трех из указанных лиц дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

"Готовятся ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - говорится в сообщении.

По ходатайству стороны обвинения на вышеуказанные 144 земельных участка наложен арест.

САП проверяет причастность других лиц к хищению земли.

Напомним: 

  • Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что руководители Национальной академии аграрных наук и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.
  • Отмечалось, что такими земельными участками под Киевом владеют родственники президента академии Ярослава Гадзало.
  • Чтобы выяснить, кому раньше принадлежала эта земля и каким образом она перешла в собственность родственникам академика, журналисты приехали в Чабановский поселковый совет и встретили там сопротивление. На съемочную группу "Схем" напали.

Украинская правда

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Темы: земля Киевская область коррупция


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