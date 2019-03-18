Бразильский нападающий "Шахтера" стал украинцем

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Понедельник, 18 марта 2019, 14:23

Нападающий украинского футбольного клуба "Шахтер" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Об этом 18 марта сообщает сайт донецкого ФК.

Соответствующий приказ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Футболист получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны.

Отмечается, что 22 марта сборная Украины стартует в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

 
Жуниор Мораес

31-летний Мораес родился в Бразилии.

 

На сайте ФК отмечается, что Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.

Летом 2012 года футболист перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".

Мораес лучший бомбардир текущего чемпионата Украины, на его счету 16 мячей.

В целом он провел в УПЛ - 138 матчей и забил 73 гола.

Напомним:

  • Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко вызвал в сборную 26 футболистов.
  • Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.

Украинская правда

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Темы: футбол Украина гражданство


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