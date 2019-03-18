Бразильский нападающий "Шахтера" стал украинцем
Нападающий украинского футбольного клуба "Шахтер" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
Об этом 18 марта сообщает сайт донецкого ФК.
Соответствующий приказ подписал президент Украины Петр Порошенко.
Футболист получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны.
Отмечается, что 22 марта сборная Украины стартует в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.
31-летний Мораес родился в Бразилии.
На сайте ФК отмечается, что Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.
Летом 2012 года футболист перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".
Мораес лучший бомбардир текущего чемпионата Украины, на его счету 16 мячей.
В целом он провел в УПЛ - 138 матчей и забил 73 гола.
Напомним:
- Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко вызвал в сборную 26 футболистов.
- Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua