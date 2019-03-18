Украина не вернет Крым силой, потому что это военная катастрофа – Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что нет военного решения возвращения аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет военного решения (вопроса Крыма - ред.), в смысле того, что Украина вернула бы Крым силой. Это стало бы военной катастрофой", - сказал Волкер.

По его словам, это привело бы к тому, что пострадали тысячи людей.

Также он исключил возможность переговоров с боевиками из оккупированной части Донбасса.

"Россия все еще отрицает, что делает это (контролирует незаконные вооруженные формирования на востоке Украины – ред.) и настаивает на том, чтобы Украина непосредственно вела переговоры с этими образованиями, что легитимизировало бы это вторжение и оккупацию", - подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним: