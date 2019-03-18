Украина не вернет Крым силой, потому что это военная катастрофа – Волкер

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Понедельник, 18 марта 2019, 17:17

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что нет военного решения возвращения аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет военного решения (вопроса Крыма - ред.), в смысле того, что Украина вернула бы Крым силой. Это стало бы военной катастрофой", - сказал Волкер.

По его словам, это привело бы к тому, что пострадали тысячи людей.

Также он исключил возможность переговоров с боевиками из оккупированной части Донбасса.

"Россия все еще отрицает, что делает это (контролирует незаконные вооруженные формирования на востоке Украины – ред.) и настаивает на том, чтобы Украина непосредственно вела переговоры с этими образованиями, что легитимизировало бы это вторжение и оккупацию", - подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним:

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
  • 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 

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Темы: Крым США Росcия оккупация Украина


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