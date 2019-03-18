Украина не вернет Крым силой, потому что это военная катастрофа – Волкер
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что нет военного решения возвращения аннексированного Россией Крыма.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Нет военного решения (вопроса Крыма - ред.), в смысле того, что Украина вернула бы Крым силой. Это стало бы военной катастрофой", - сказал Волкер.
По его словам, это привело бы к тому, что пострадали тысячи людей.
Также он исключил возможность переговоров с боевиками из оккупированной части Донбасса.
"Россия все еще отрицает, что делает это (контролирует незаконные вооруженные формирования на востоке Украины – ред.) и настаивает на том, чтобы Украина непосредственно вела переговоры с этими образованиями, что легитимизировало бы это вторжение и оккупацию", - подчеркнул спецпредставитель США.
Напомним:
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
- 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
- Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.