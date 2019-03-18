Путин об аннексии Крыма: Россия показала, как умеет себя любить

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с аннексией Крыма стала свидетельством "способности РФ защитить и любить себя".

Об этом он сказал в ходе "встречи с общественностью" на териитории оккупированного Крыма, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Крымская весна – это новая веха, потому что она показала и нам самим и всему миру, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы. И мы отталкиваемся при этом от интересов наших людей. Это самое принципиальное", - сказал он.

Путин: Крымская весна - это новая веха, потому что она показала всему миру и нам самим, Россия умеет себя любить и защищать свои интересы, отталкиваясь от интересов людей pic.twitter.com/yDBfVA9vkq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 березня 2019 р.

Путин пообещал обеспечить Крым в достаточной степени водой также, как полуостров "сегодня обеспечен электричеством", а также распорядился продумать меры поддержки туристической отрасли Крыма, сообщает ТАСС.

Он посетовал, что "несколько лет назад многие отели находились в плачевном состоянии, но их владельцы не старались привести их в порядок".

"Не хочу бросить ни на кого тень, но так к людям нельзя относиться", - указал Путин.

В то же время, президент РФ заявил, что в 2018 году в Крыму отдохнули почти 7 млн туристов.

По его мнению, турпоток может продолжить расти, так как введен в строй новый аэропорт в Симферополе, запущена автомобильная часть Крымского моста, в конце года будет введена железнодорожная.

Также, по данным ТАСС, Путин на встрече прокомментировал "просьбы представителей Крыма" не забирать с должности главу оккупационной власти Сергея Аксенова.

"Ради бога, не будем забирать", – заявил Путин.

Напомним: