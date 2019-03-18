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Путин об украинской власти: "з глузду з’їхали"

Понедельник, 18 марта 2019, 18:01
Путин об украинской власти: з глузду з’їхали

Президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный РФ Крым заявил, что "российский и украинский народы никогда не ссорились", а недоразумение у него "только с украинской властью".

Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Уверен, 100 процентов, украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность, ни в чем, абсолютно. И в том числе и в Крыму, уверен. Русский и украинский народы никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся", - утверждает Путин.

Российский президент заявляет, что у него есть лишь недоразумение с "сегодняшним руководством Украины".

"У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного развития наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение, так и хочется спросить по-украински "З глузду з’їхав чи що?" Поэтому, как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения", - сказал Путин.

Напомним:

  • В 5 годовщину аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров.
  • МИД Украины выразило очередной протест и направило ноту российскому внешнеполитическому ведомству в связи с незаконной поездкой Путина.

Украинская правда

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Темы: ПутинКрыманнексияРосcияУкраина
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