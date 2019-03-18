TI: Порошенко предлагают 35 кандидатов на должности в антикорсуд, из них 7 - недобросовестные

Высший совет правосудия рассмотрел 39 кандидатур и внес представление президенту о назначении 35 судей. Из выдвинутых кандидатов - 7 финалистов ранее признали "недобросовестными".

Об этом сообщает Transparency International.

В представлении - 22 судьи, 11 адвокатов и 2 ученых, претендующих на должности Антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС.

Еще по две кандидатуры в каждой из инстанций поставили на паузе. Решение об адвокатах Евгении Круке и Маркиане Галабале, а также преподавателях Сергее Боднаре и Владимире Цикало будет принято до 28 марта.

"Среди финалистов - 7 юристов из "списка 55 недостойных", ранее опубликованного общественными организациями. Это судьи Инна Белоус, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Виктор Маслов, Оксана Олейник и Валерия Черная, адвокат Сергей Мойсак", - отмечают в организации.

В общем ВСП интересовалось опытом в уголовном судопроизводстве, причинами низких доходов и уровнем стрессоустойчивости.

"Среди прочего, Совет имел вопросы и к тернопольской судье Инне Белоус, которая выносила решение о запрете мирных собраний во время Революции Достоинства. Преподаватель из "списка 55-ти" Владимир Цикало должен отвечать на вопрос об админпротоколе за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В то же время члены ВСП решили обойти вопрос квартиры за 2,4 млн грн, которую в 2016 году приобрела мать судьи Валерии Черной", - отмечают в ТІ.

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Напомним: