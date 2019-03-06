ВККС назвала 39 победителей на должности в антикорсуд
Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд.
Об этом со ссылкой на заседание ВККС сообщает Центр противодействия коррупции.
В частности, среди 39 победителей - 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых.
Отмечается, что 27 из них будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 - судьями апелляционной палаты.
В ЦПК сообщают, что в список победителей попало 8 кандидатов из списка тех, кого общественные организации считают недостойными должности - Маслов, Бицюк, Воронько, Белоус, Мойсак, Олейник, Черная и Цикало.
В то же время международные эксперты решили, что вопрос о добродетели Черной, Воронько и Белоус сняты.
"Среди победителей конкурса в ВАС будет кандидат с сомнительными связями - сын экс-главы милиции Львовской области Владимир Цикало", - отметили в ЦПК.
В организации утверждают, что сейчас также необходимо назначить конкурс на должность главы аппарата суда.
Сейчас головой аппарата назначен Алексей Жуков - экс-прокурор ГПУ, связанный с заместителем председателя Государственного бюро расследований Ольгой Варченко.
Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия для собеседований, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.
ВСП вправе отказать в назначении любого кандидата. После этого у президента есть 30 дней для назначения судей.
Всего на должности в антикорсуд претендовали 113 кандидатов.
По результатам заседаний общественного совета международных экспертов и ВККС с конкурса выбыли 42 сомнительные кандидаты, а 71 - остался. После собеседований ВККС объявила 39 победителей.
Читайте также: Как иностранцы спасают независимость украинского антикорсуда
Напомним:
- 23 января президент Петр Порошенко заявил, что формирование Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.
- Порошенко пообещал завершить развитие антикоррупционного суда до выборов президента, то есть до 31 марта.
- Если президент назначит антикоррупционных судей до конца марта, то суд может заработать до начала июня 2019 года.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua