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ВККС назвала 39 победителей на должности в антикорсуд

Среда, 6 марта 2019, 12:33
ВККС назвала 39 победителей на должности в антикорсуд

Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд.

Об этом со ссылкой на заседание ВККС сообщает Центр противодействия коррупции.

В частности, среди 39 победителей - 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых.

Отмечается, что 27 из них будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 - судьями апелляционной палаты.

В ЦПК сообщают, что в список победителей попало 8 кандидатов из списка тех, кого общественные организации считают недостойными должности - Маслов, Бицюк, Воронько, Белоус, Мойсак, Олейник, Черная и Цикало. 

 
ФОТО: TI

В то же время международные эксперты решили, что вопрос о добродетели Черной, Воронько и Белоус сняты.

"Среди победителей конкурса в ВАС будет кандидат с сомнительными связями - сын экс-главы милиции Львовской области Владимир Цикало", - отметили в ЦПК.

В организации утверждают, что сейчас также необходимо назначить конкурс на должность главы аппарата суда.

Сейчас головой аппарата назначен Алексей Жуков - экс-прокурор ГПУ, связанный с заместителем председателя Государственного бюро расследований Ольгой Варченко

 
ФОТО: TI

Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия для собеседований, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.

ВСП вправе отказать в назначении любого кандидата. После этого у президента есть 30 дней для назначения судей.

Всего на должности в антикорсуд претендовали 113 кандидатов.

По результатам заседаний общественного совета международных экспертов и ВККС с конкурса выбыли 42 сомнительные кандидаты, а 71 - остался. После собеседований ВККС объявила 39 победителей.

 
ФОТО: ЦПК

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Напомним:

  • 23 января президент Петр Порошенко заявил, что формирование Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.
  • Порошенко пообещал завершить развитие антикоррупционного суда до выборов президента, то есть до 31 марта.
  • Если президент назначит антикоррупционных судей до конца марта, то суд может заработать до начала июня 2019 года.

Темы: Антикоррупционный судВСПсудкоррупция
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