Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский нашел "освобождение" для ТВ: Помогать олигархам не собираюсь

Вторник, 19 марта 2019, 09:00

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что олигархи должны получать прибыль от своих телеканалов, чтобы не вмешиваться в их политику.

Об этом он сказал на встрече с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей в Киеве в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать. Хотя у нас есть хорошее решение как их всех превратить в портфельных инвесторов, чтобы они не влияли на новостную политику. Они должны получать прибыль с каналов", – заявил кандидат в президенты.

Зеленский отметил, что он сам и его команда по студии "Квартал 95" хорошо знают телевизионный бизнес, имеют опыт управления им.

По мнению кандидата в президенты, вопрос недопущения влияния олигархов на новостную политику телеканалов должен регулировать Нацсовет по телерадиовещанию.

Этот вопрос должен быть самым главным для этого органа, а не языковые квоты, как сейчас, считает Зеленский.

На вопрос о его взаимоотношениях с владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским, кандидат указал, что они очень хорошо знают друг друга, но ничего не подписывали – а его отношения с каналом "1+1" регулируются контрактом на продажу контента.

Совладелец "Квартала 95" напомнил, что в свое время управлял шестью каналами, в том числе каналом "Интер". Тогда его укоряли, что он – человек Дмитрия Фирташа и Виктора Януковича, "потому что они контролировали этот канал в разных пропорциях".

Зеленский заявил, что сделал "Интер" "первой кнопкой страны", но ушел из этой телевизионной группы, потому что "там было некое влияние на новостную политику".

Шоумн сказал, что его звали к себе Виктор Пинчук, владеющий четырьмя каналами, и Игорь Коломойский.

"Условия были выгоднее у "плюсов", – пояснил выбор совладелец студии "Квартал 95".

По его словам, на "Интере" студия почти не имела прав на свои продукты, а на "1+1" партнеры делятся правами 50 на 50. "Есть много продуктов, которые мы произвели за деньги "1+1", – и делимся и… будем делиться прибылью", – сказал Зеленский.

Он заявил, что выкупил у "Интера" права на продукты "Квартала 95", "потому что они стали играться в какие-то политические игры…".

Кандидат констатировал, что сегодня потребителем примерно 80% контента "Квартала 95" является медиагруппа "1+1", хотя часть продуктов идет и на других каналах, например, "Новом" (четы Пинчуков) или ТРК "Украина" (Рината Ахметова).

"Помогать олигархам я не собираюсь, я не для этого туда иду, чтобы марать свое имя", – заявил бизнесу Зеленский.

Он повторил, что не планирует возвращать бывшим владельцам и "ПриватБанк".

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
Все новости...
Реклама: