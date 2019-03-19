Зеленский нашел "освобождение" для ТВ: Помогать олигархам не собираюсь

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что олигархи должны получать прибыль от своих телеканалов, чтобы не вмешиваться в их политику.

Об этом он сказал на встрече с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей в Киеве в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать. Хотя у нас есть хорошее решение как их всех превратить в портфельных инвесторов, чтобы они не влияли на новостную политику. Они должны получать прибыль с каналов", – заявил кандидат в президенты.

Зеленский отметил, что он сам и его команда по студии "Квартал 95" хорошо знают телевизионный бизнес, имеют опыт управления им.

По мнению кандидата в президенты, вопрос недопущения влияния олигархов на новостную политику телеканалов должен регулировать Нацсовет по телерадиовещанию.

Этот вопрос должен быть самым главным для этого органа, а не языковые квоты, как сейчас, считает Зеленский.

На вопрос о его взаимоотношениях с владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским, кандидат указал, что они очень хорошо знают друг друга, но ничего не подписывали – а его отношения с каналом "1+1" регулируются контрактом на продажу контента.

Совладелец "Квартала 95" напомнил, что в свое время управлял шестью каналами, в том числе каналом "Интер". Тогда его укоряли, что он – человек Дмитрия Фирташа и Виктора Януковича, "потому что они контролировали этот канал в разных пропорциях".

Зеленский заявил, что сделал "Интер" "первой кнопкой страны", но ушел из этой телевизионной группы, потому что "там было некое влияние на новостную политику".

Шоумн сказал, что его звали к себе Виктор Пинчук, владеющий четырьмя каналами, и Игорь Коломойский.

"Условия были выгоднее у "плюсов", – пояснил выбор совладелец студии "Квартал 95".

По его словам, на "Интере" студия почти не имела прав на свои продукты, а на "1+1" партнеры делятся правами 50 на 50. "Есть много продуктов, которые мы произвели за деньги "1+1", – и делимся и… будем делиться прибылью", – сказал Зеленский.

Он заявил, что выкупил у "Интера" права на продукты "Квартала 95", "потому что они стали играться в какие-то политические игры…".

Кандидат констатировал, что сегодня потребителем примерно 80% контента "Квартала 95" является медиагруппа "1+1", хотя часть продуктов идет и на других каналах, например, "Новом" (четы Пинчуков) или ТРК "Украина" (Рината Ахметова).

"Помогать олигархам я не собираюсь, я не для этого туда иду, чтобы марать свое имя", – заявил бизнесу Зеленский.

Он повторил, что не планирует возвращать бывшим владельцам и "ПриватБанк".