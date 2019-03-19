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РФ разместила в Крыму бомбардировщики, способные "уничтожить любую цель в Европе"

Вторник, 19 марта 2019, 09:51

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия разместила в оккупированном Крыму ракетоносцы Ту-22М3, которые проходят глубокую модернизацию и имеют мощное вооружение.

Об этом он сказал во вторник, передает российский "Интерфакс".

По его словам, это "самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".

Также сообщается, что накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила на аннексированном полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также развернула в Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - сказал он.

По его словам, "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения, сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров".

По данным агентства, Россия за последние годы усилила группировку на Черном море. В частности, Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, шесть дизель-электрических подлодок; все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Кроме того сообщается, что  в оккупированном Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Отмечается, что в планах - начать в 2019 году строительство под оккупированном  Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

Напомним

  • 11 марта сообщалось, что российские военные планируют провести в аннексированном Крыму военные учения с участием 10 тысяч артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.
  • 1 марта российские ракетчики тренировались наносить ракетные удары с помощью береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" в оккупированном Крыму.
  • После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.
  • В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Темы: РосcияКрыманнексияавиаЕвропа
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