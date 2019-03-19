Президентский рейтинг: Каждый шестой еще думает, тройка держится
Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.
Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта.
Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%).
За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за Анатолия Гриценко – 9,4%, за Олега Ляшко – 5,8%.
За Александра Вилкула проголосовали бы 3,5% респондентов, за Игоря Смешко – 3,1%, за Руслана Кошулинского – 2,2%.
За последнюю неделю электоральные позиции лидеров практически не изменились.
В начале весны, 1-7 марта, Зеленского поддерживали 24,7%, Тимошенко – 18,3%, Порошенко – 16,8% тех, кто определился и планирует голосовать.
Каждый шестой не определился с выбором кандидата. Больше всего таких среди самых бедных избирателей, жителей сел, больше среди женщин, отмечают социологи.
Зеленский также является лидером электоральных симпатий в городах, а Тимошенко – в селах.
Кроме того, Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, а Тимошенко – среди старших избирателей.
Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко – женщины.
Между тем, антирейтинг кандидатов по-прежнему возглавляет Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни в каких обстоятельствах.
За Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Бойко – 19%, за Ляшко – 17%, за Зеленского – 13%, за Вилкула – 12%.
Социологи опрашивали 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face).
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности – не более 2%.
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