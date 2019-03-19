Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.

Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта.

Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%).

За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за Анатолия Гриценко – 9,4%, за Олега Ляшко – 5,8%.

За Александра Вилкула проголосовали бы 3,5% респондентов, за Игоря Смешко – 3,1%, за Руслана Кошулинского – 2,2%.

За последнюю неделю электоральные позиции лидеров практически не изменились.

В начале весны, 1-7 марта, Зеленского поддерживали 24,7%, Тимошенко – 18,3%, Порошенко – 16,8% тех, кто определился и планирует голосовать.

Гриценко и Бойко за неделю поменялись позициями, хотя изменения их поддержки – в пределах погрешности: Гриценко с 10,3% опустился до 9,4%, а Бойко нарастил с 9,9% до 10,2%.

Каждый шестой не определился с выбором кандидата. Больше всего таких среди самых бедных избирателей, жителей сел, больше среди женщин, отмечают социологи.

Однако тех, кто не определился с выбором, стало меньше: 14,8% респондентов затруднились назвать своего кандидата (15,5% из общего числа опрошенных), а за неделю до этого неопределившихся было 26,5% (или 25,4% всех).

Среди всех опрошенных 49% однозначно пойдут на участки, 35% скорее пойдут, 7% точно не пойдут, 4% скорее всего не пойдут, 5% затруднились ответить.

Зеленский также является лидером электоральных симпатий в городах, а Тимошенко – в селах.

Кроме того, Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, а Тимошенко – среди старших избирателей.

Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко – женщины.

Между тем, антирейтинг кандидатов по-прежнему возглавляет Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни в каких обстоятельствах.

За Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Бойко – 19%, за Ляшко – 17%, за Зеленского – 13%, за Вилкула – 12%.

Социологи опрашивали 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности – не более 2%.

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