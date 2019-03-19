Наиболее радикально против Порошенко выступает союз трех олигархов

Большинство олигархов потеряли веру в действующего президента Петра Порошенко и предпочитают помогать любому из его конкурентов.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Отмечается, что радикальне всех против действующего гаранта настроен "тройственный союз" Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Игоря Коломойского.

Так телеканал Коломойского "1+1" пестрит предвыборной "чернухой" против Порошенко.

Недавно в открытую войну с президентом вступил канал "Интер" Фирташа-Левочкина. Последние несколько недель это СМИ стало едва ли не главной телевизионной трибуной для лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, чья политическая сила еще год назад блокировала и жгла студии "Интера".

"А Левочкину теперь выгодно "качать" Порошенко, поэтому он и показывает Билецкого. В АП там все в ярости. Но эти акции "Нацкорпуса" с "метанием свинарчуков" и блокированием Петра по всей стране, они же не только Порошенко раздражают, они деморализуют всех его штабистов, людей среднего звена", – объясняет появление националистов на канале Левочкина источник в ближайшем его окружении.

А после того, как Левочкин летал поздавлять Коломойского с 56-м днем ​​рождения в Израиль, в эфирах телеканала "Интер" начали появляться положительные сюжеты о лидере президентской гонки Владимире Зеленском.

"Если честно, то у Левочкина сложилось впечатление, что Коломойский больше обрадовался бы, если бы выиграла Тимошенко. Это понятный для всех вариант. А что будет делать Зеленский, никто сейчас не знает. Может, и он сам не знает", - рассказывают итоги израильского визита собеседники УП в окружении Левочкина.

В команде Порошенко ситуацию описывают подобным образом

"Если не считать Коломойского и Фирташа, то остальные нам не мешают. То есть и не воюют против нас, но и не помогают. Это будет точная формулировка", - признается в разговоре с УП один из главных штабистов президента.

Последним более или менее серьезным медийным союзником Порошенко оказались каналы, связями с окружением старого-нового олигарха Виктора Медведчука.

"Интересная история. Его патрон и кум (Путин - УП) требует уничтожить этого Порошенко, а Витя его скрыто поддерживает. Видно, нынешняя ситуация его больше устраивает, чем возможный приход, например, Зеленского", - признает один из влиятельных однопартийцев Медведчука.

Как говорится в материале УП, за свою президентскую каденцию Порошенко не выполнил свои обещания перед олигархами, поэтому мало кого из богатейших украинцев радует перспектива прожить еще 5 лет при нем.

"Надо понимать, что на самом деле в стране осталось два олигарха. Людей, которые имеют системный доступ к государственным ресурсам, всего пара – Порошенко и Ринат Ахметов. Больше на стране не зарабатывает никто", - жаловался как-то в разговоре с УП один из тех, кого принято было называть украинским олигархом.

Подробнее о том, какие отношения у действующего президента с украинскими олигархами, и как в их среде относятся к возможному переизбранию Порошенко на второй срок, читайте в статье УП "Олигархов много - президент один. Порошенко против Коломойского, Фирташа и Левочкина".