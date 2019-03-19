Facebook усложнил жизнь политтехнологам и распространителям фейков

С 18 марта украинским рекламодателям в социальной сети Facebook необходима авторизация компании для охвата пользователей.

Об этом написал журналист проекта "Радио Свобода" Radio Free Europe Кристофер Миллер.

Новшества стартовали за 13 дней до выборов президента Украины.

From today @facebook advertisers in Ukraine need the company’s authorization to reach users. And Facebook confirms to me ads from annexed Crimea and Russia-backed areas—though legally Ukraine—are banned. But 13 days before elex, is it too little, too late? https://t.co/PKBFg2lAkI — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 марта 2019 г.

Кроме того, Миллеру подтвердили в Facebook, что посты из аннексированного Крыма и областей, поддерживаемых Россией, банятся, хотя оккупированные территории официально признаны украинскими.

Цифровой стратег избирательной кампании Владимира Зеленского Михаил Федоров рассказал иностранному журналисту, что большинство обнаруживаемых фейков приходят из Facebook – и на жалобы команды компания реагировала не так быстро.

Теперь же спонсоры политической рекламы в Украине обязаны публично раскрывать себя.

Между тем, руководство Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения фальшивых (фейковых) новостей и в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.

Об этом сообщила 18 марта одна из топ-менеджеров компании Тесса Лайонс, передает DW.

Помимо прочего, Facebook создаст новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов,

Всего Facebook по миру работает по этому вопросу с 43 организациями, отметила Лайонс.

В Германии, например, после центра исследования Correctiv вторым независимым партнером по проверке достоверности новостей (фактчекингу) станет агентство dpa.

Предвыборный ситуационный центр станет готовой схемой для будущего решения проблем с распространением фейковых новостей в Facebook.

Кроме того, соцсеть планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов.

Сотрудники ситуационного центра смогут связываться с ведомствами стран.

Ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, включая штаб-квартиру Facebook в Калифорнии и главный европейский офис в Дублине.

Новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе.

По словам Лайонс, количество людей, занятых с борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 000 до 30 000.

Напомним: