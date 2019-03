Facebook усложнил жизнь политтехнологам и распространителям фейков

С 18 марта украинским рекламодателям в социальной сети Facebook необходима авторизация компании для охвата пользователей.

Об этом написал журналист проекта "Радио Свобода" Radio Free Europe Кристофер Миллер.

Новшества стартовали за 13 дней до выборов президента Украины.

From today @facebook advertisers in Ukraine need the company’s authorization to reach users. And Facebook confirms to me ads from annexed Crimea and Russia-backed areas—though legally Ukraine—are banned. But 13 days before elex, is it too little, too late? https://t.co/PKBFg2lAkI