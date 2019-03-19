Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook усложнил жизнь политтехнологам и распространителям фейков

Вторник, 19 марта 2019, 12:06

С 18 марта украинским рекламодателям в социальной сети Facebook необходима авторизация компании для охвата пользователей.

Об этом написал журналист проекта "Радио Свобода" Radio Free Europe Кристофер Миллер.

Новшества стартовали за 13 дней до выборов президента Украины.

Кроме того, Миллеру подтвердили в Facebook, что посты из аннексированного Крыма и областей, поддерживаемых Россией, банятся, хотя оккупированные территории официально признаны украинскими.

Цифровой стратег избирательной кампании Владимира Зеленского Михаил Федоров рассказал иностранному журналисту, что большинство обнаруживаемых фейков приходят из Facebook – и на жалобы команды компания реагировала не так быстро.

Теперь же спонсоры политической рекламы в Украине обязаны публично раскрывать себя.

Между тем, руководство Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения фальшивых (фейковых) новостей и в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.

Об этом сообщила 18 марта одна из топ-менеджеров компании Тесса Лайонс, передает DW.

Помимо прочего, Facebook создаст новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов,

Всего Facebook по миру работает по этому вопросу с 43 организациями, отметила Лайонс.

В Германии, например, после центра исследования Correctiv вторым независимым партнером по проверке достоверности новостей (фактчекингу) станет агентство dpa.

Предвыборный ситуационный центр станет готовой схемой для будущего решения проблем с распространением фейковых новостей в Facebook.

Кроме того, соцсеть планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов.

Сотрудники ситуационного центра смогут связываться с ведомствами стран.

Ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, включая штаб-квартиру Facebook в Калифорнии и главный европейский офис в Дублине.

Новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе.

По словам Лайонс, количество людей, занятых с борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 000 до 30 000.

Напомним:

  • После американских выборов 2016 года Facebook обвиняли, что он мало делал для борьбы с распространением фейков и российской пропагандистской кампанией.
  • В 2019 году в Facebook анонсировали, что в середине марта, до выборов президента в Украине, ужесточат политику размещения рекламы, в частности введут верификацию заказчиков политической рекламы и откроют базу данных украинской политагитации.

Темы: facebookсоцсетивиборывыборы президента 2019соцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: