Facebook раскроет заказчиков политрекламы накануне выборов

В середине марта компания Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации.

Об этом сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны, пишет общественное движение ЧЕСНО.

"В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины - ред.) на Facebook прозрачной", - сообщил в письме Щегенны.

В частности, от рекламодателей будут требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу.

Данные будут храниться в течение семи лет в публичной библиотеке.

"Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию", - написал Щегенны.

Щегенны добавил, что недавно в компании удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые возникли в России и действовали в Украине.

По его словам, Facebook сотрудничает в Украине с Центральной избирательной комиссией, фактчекерамы, исследователями и общественными активистами.

Щегенны заверил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение ложной информации.

В ЧЕСНО отмечают, что в соцсети рекламируются политики всех уровней - "От Петра Порошенко с Юлией Тимошенко до мажоритарщиков и местных политиков", которые не объясняют происхождение рекламы, заказчиков или расходов на нее.

"В пресс-службе Администрации президента вообще не знают, кто ведет и за какие деньги рекламирует Facebook-страницу гаранта Конституции. А пресс-секретарь Порошенко на вопрос об этом отмалчивается уже несколько месяцев подряд", - утверждают в общественном движении.

Также не отчитываются о расходах на Facebook-рекламу партии, которые часто скрывают их за расходами на медиа-мониторинг и PR-агентства.

Напомним: