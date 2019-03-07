Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook раскроет заказчиков политрекламы накануне выборов

Четверг, 7 марта 2019, 12:38

В середине марта компания Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации.

Об этом сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны, пишет общественное движение ЧЕСНО.

"В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины - ред.) на Facebook прозрачной", - сообщил в письме Щегенны.

В частности, от рекламодателей будут требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу.

Данные будут храниться в течение семи лет в публичной библиотеке.

"Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию", - написал Щегенны.

Щегенны добавил, что недавно в компании удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые возникли в России и действовали в Украине.

По его словам, Facebook сотрудничает в Украине с Центральной избирательной комиссией, фактчекерамы, исследователями и общественными активистами.

Щегенны заверил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение ложной информации.

В ЧЕСНО отмечают, что в соцсети рекламируются политики всех уровней - "От Петра Порошенко с Юлией Тимошенко до мажоритарщиков и местных политиков", которые не объясняют происхождение рекламы, заказчиков или расходов на нее.

"В пресс-службе Администрации президента вообще не знают, кто ведет и за какие деньги рекламирует Facebook-страницу гаранта Конституции. А пресс-секретарь Порошенко на вопрос об этом отмалчивается уже несколько месяцев подряд", - утверждают в общественном движении.

Также не отчитываются о расходах на Facebook-рекламу партии, которые часто скрывают их за расходами на медиа-мониторинг и PR-агентства.

Напомним:

  • В феврале Facebook временно распространил в Украине запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа.
  • Осенью 2017 года, из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году, Facebook задумался об изменении подхода к политической рекламе к выборам. 
  • После этого социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, целью которого является предотвращение распространения ложной информации.
  • В октябре 2018 года Facebook открыла вакансию менеджера по публичной политике для Украины.

Темы: facebookвиборыреклама
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: