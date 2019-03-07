Facebook раскроет заказчиков политрекламы накануне выборов
В середине марта компания Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации.
Об этом сообщил руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны, пишет общественное движение ЧЕСНО.
"В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины - ред.) на Facebook прозрачной", - сообщил в письме Щегенны.
В частности, от рекламодателей будут требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу.
Данные будут храниться в течение семи лет в публичной библиотеке.
"Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию", - написал Щегенны.
Щегенны добавил, что недавно в компании удалили ряд учетных записей и страниц в Facebook и Instagram, которые возникли в России и действовали в Украине.
По его словам, Facebook сотрудничает в Украине с Центральной избирательной комиссией, фактчекерамы, исследователями и общественными активистами.
Щегенны заверил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение ложной информации.
В ЧЕСНО отмечают, что в соцсети рекламируются политики всех уровней - "От Петра Порошенко с Юлией Тимошенко до мажоритарщиков и местных политиков", которые не объясняют происхождение рекламы, заказчиков или расходов на нее.
"В пресс-службе Администрации президента вообще не знают, кто ведет и за какие деньги рекламирует Facebook-страницу гаранта Конституции. А пресс-секретарь Порошенко на вопрос об этом отмалчивается уже несколько месяцев подряд", - утверждают в общественном движении.
Также не отчитываются о расходах на Facebook-рекламу партии, которые часто скрывают их за расходами на медиа-мониторинг и PR-агентства.
Напомним:
- В феврале Facebook временно распространил в Украине запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа.
- Осенью 2017 года, из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году, Facebook задумался об изменении подхода к политической рекламе к выборам.
- После этого социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, целью которого является предотвращение распространения ложной информации.
- В октябре 2018 года Facebook открыла вакансию менеджера по публичной политике для Украины.