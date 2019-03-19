Родственники героев "Небесной сотни" требуют не разрушать Институтскую

Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" призывает представителей власти и общественности внести изменения в проект строительства Мемориала Небесной Сотни в Киеве

Об этом объявили на брифинге 19 марта родственники погибших Инна Плеханова и Степан Сольчаник, а также член Музейного совета при Министерстве культуры Евгений Дмитрук и вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный.

"Мы против уничтожения Институтской, реализации проекта мемориала, который предусматривает изменение Институтской", – заявил Степан Сольчаник, брат погибшего в 2014 году Богдана Сольчаника.

По словам Степана, "сама Институтская уже является музейным экспонатом, а также местом преступления".

"Мы должны остановить этот процесс, который уже стартовал. Я отнюдь не против проекта в целом, то есть построения мемориала, но я категорически против места, где он должен быть реализован", – заявил Сольчаник

"Есть 26 представителей семей, которые поддерживают отрытое письмо. И мы приложим все усилия, чтобы приостановить этот процесс и не дать уничтожить Институтскую", – добавил он.

По мнению Слочаника, "уничтожение" улицы Институтской негативно повлияет на сохранение памяти.

Инна Плеханова добавила, что при принятии проекта допустили ошибки, с архитектором не согласовали, что не нужно изменять ландшафт улицы, что было основным требованием семей.

Открытое письмо от имени 26 семей направлено директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, директору Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства Игорю Пошивайло и министру культуры Евгению Нищуку.