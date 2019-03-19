Родственники героев "Небесной сотни" требуют не разрушать Институтскую

Семьи Героев Небесной сотни призывают представителей власти и общественности внести изменения в проект строительства Мемориала Небесной Сотни в Киеве.

Об этом объявили на брифинге 19 марта родственники погибших Инна Плеханова и Степан Сольчаник, а также член Музейного совета при Министерстве культуры Евгений Дмитрук и вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный.

"Мы против уничтожения Институтской, реализации проекта мемориала, который предусматривает изменение Институтской", – заявил Степан Сольчаник, брат погибшего в 2014 году Богдана Сольчаника.

По словам Степана, "сама Институтская уже является музейным экспонатом, а также местом преступления".

"Мы должны остановить этот процесс, который уже стартовал. Я отнюдь не против проекта в целом, то есть построения мемориала, но я категорически против места, где он должен быть реализован", – заявил Сольчаник

"Есть 26 представителей семей, которые поддерживают отрытое письмо. И мы приложим все усилия, чтобы приостановить этот процесс и не дать уничтожить Институтскую", – добавил он.

Открытое письмо от имени 26 семей направлено директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, директору Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства Игорю Пошивайло и министру культуры Евгению Нищуку.

По мнению Слочаника, "уничтожение" улицы Институтской негативно повлияет на расследование и сохранение памяти.

Инна Плеханова добавила, что при принятии проекта допустили ошибки, с архитектором не согласовали, что не нужно изменять ландшафт улицы, что было основным требованием семей.

"Не нужно сносить брусчатку, не нужно снимать часы", – сказала она и подчеркнула, что нужно установить правду об убийстве майдановцев.

Евгений Дмитрук отметил, что исторические памятники нужно сохранять в том виде, который они имели во время знаменательного события.

"Предлагаемый проект Мемориала не плох, он может выполнять свою функцию в другом месте, а на Институтской он не уместен, так как уничтожает доказательство", – заявил он.

Георгий Духовичный заявил, что в памятникоохранный паспорт Институтской внесли изменения якобы потому, что часть памяток уничтожили: заменили урны, пробитые пулями; сняли пробитые пулями дорожные знаки; сняли забор, за которым люди прятались возле Октябрьского дворца, и тому подобное.

Он также возмутился, что в мемориале предусмотрены зона скорби и зона радости – и зона радости планируется именно там, где погибло больше всего активистов.

Участники брифинга заверили, что хотят сохранить память о героях, а к политике их заявление не имеет отношения. По их словам, ранее родственники не понимали масштабов изменения ландшафта.

Напомним, что 20 февраля 2014 года вблизи Майдана Независимости в центре Киева расстреляли десятки протестующих. Организаторы массового убийства до сих пор не названы и не наказаны.