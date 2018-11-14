Мемориал Героям небесной сотни будет строить ООО "Северо-украинский строительный альянс" за 143 миллиона 296 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Музея революции достоинства Игоря Пошивайло.

"Состоялся тендер (14 ноября – ред.). Было четыре участника. Победителем торгов стало ООО "Северо-украинский строительный альянс" с предложением в 143 миллиона 296 тысяч гривен. Сейчас проверяем документы на соответствие тендерным требованиям. Окончательно победитель будет определен в ближайшие дни", - сказал Пошивайло.

Он добавил, что следующим в тендере после победителя идет ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительная производственная мастерская "Украина-реставрация" с предложением в 148 миллионов 808 тысяч гривен.

Согласно проектно-сметной документацией, начальная стоимость работ по строительству мемориала Героям небесной сотни была оценена в 154 миллионов гривен. Во время тендера выбрали предприятие, которое согласилось построить мемориал за самую низкую цену.

По условиям договора, мемориал должен быть построен в течение 9 месяцев с момента победы в тендере.

Читайте также: В Киеве определились, каким будет Мемориал Героев Небесной Сотни.

Однако Пошивайло напомнил, что сейчас строительство невозможно, поскольку участок по улице Институтской в ​​Киеве, где должен быть возведен мемориал, арестован Печерским райсудом столицы по ходатайству Генпрокуратуры. Арест наложен до момента завершения следственных экспериментов.

Напомним, 5 июля руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение 2-3 месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в ​​Киеве.

Он пояснил, что это нужно для завершения следственных экспериментов.

В то же время заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила вышеуказанное постановление.

По словам зама Луценко, это снимает запрет со строительства музея "Революции Достоинства" на улице Институтской в ​​Киеве.

Генпрокуратура неоднократно высказывала Горбатюку претензии о затягивании расследования дел Майдана.

Позже Горбатюк заявил, что 17 июля следователи ГПУ начинают проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана", который продлится в течение месяца.

Он обратил внимание, что будет временно перенесен памятник и крест героям Небесной сотни в связи с необходимостью проведения следственных действий на том месте.

22 октября Горбатюк заявил, что следователи Генпрокуратуры так и не смогли провести следственный эксперимент на аллее Героев небесной сотни в Киеве.

Он также добавлял, что семьи Героев небесной сотни согласились на то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

7 ноября коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев небесной сотни для проведения эксперимента. Тогда отмечалось, что прокуратуре на это нужно не менее 16 дней.