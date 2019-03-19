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Убийство пограничника на Львовщине: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Вторник, 19 марта 2019, 21:32
Убийство пограничника на Львовщине: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Суд во Львове взял под стражу 20-летнего солдата-срочника, которого подозревают в убийстве инспектора Мостиского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"19 марта 2019 года Шевченковский районный суд г. Львова избрал 20-летнему солдату срочной службы ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

Ккрим того, пограничнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним:

  • 18 марта сообщалось, что на Львовщине военнослужащий Мостиского отряда Государственной пограничной службы получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в больницу.
  • В Государственном бюро расследований сообщили, что в убийстве инспектора Мостиского пограничного отряда подозревают 20-летнего солдата-срочника.

Украинская правда
Темы: убийствосудЛьвовПограничная служба
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