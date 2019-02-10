Венесуельські нафтовики перевели свої рахунки в російський "Газпромбанк"

Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA переводить свої рахунки в російський Газпромбанк.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними агентства, компанія PDVSA розіслала своїм клієнтам повідомлення про те, що виручка від продажів буде повинна нараховуватися на рахунок, який вона відкрила в російському Газпромбанку.

Венесуельська нафтокомпанія, як стверджують джерела, чинить тиск на своїх закордонних партнерів, щоб вони визначилися з тим, чи будуть вони продовжувати участь в проектах.

Іноземними партнерами PDVSA є норвезька компанія Equinor ASA, французька Total і американська Chevron.

"Ми хотіли б офіційно повідомити про нові інструкції по здійсненню платежів в доларах США або євро", - йдеться в листі, підписаному віце-президентом PDVSA з фінансових питань Фернандо де Куінталом.

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