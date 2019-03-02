Стоимость "пирамиды Тимошенко" составляет около $82 млн - СБУ
Финансирование, выявленное Службой безопасности Украины, так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн.
Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, пишет Интерфакс-Украина.
"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими лицами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", - сказал Кононенко в эфире телеканала "Интер" в пятницу.
По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", - пояснил он.
Кононенко рассказал, что следственные действия продолжаются.
"Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", - пояснил он.
Подробнее читайте в статье УП: "МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"
Напоминаем:
- Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвала на допрос.
- СБУшники утверждают, что в его подчинении было трое "кураторов" регионов. За работу в Западной Украине отвечал якобы Владислав Ковалевский, за Центр и Север отвечал Вартан Юмукян, за Юг и Восток – Евгений Матвейчук.
- По данным журналистов УП, в рамках "пирамиды" каждый из них отвечал за координацию работы во вверенных им областях через закрепленного за каждой областью "менеджера".
- В СБУ не озвучивали стоимость реального "голоса" в этой "сетке". Однако заявили, что обнаруженная схема могла дать ее организаторам голоса 680 тысяч человек.
- Ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.