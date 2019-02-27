Соратник Тимошенко привлек технологов РФ в предвыборную сеть – Луценко
Государственное бюро расследований вызывает народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля на допрос о найме политтехнологов из России для создания предвыборной сети.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГБР ждет нардепа 28 февраля.
"Я могу подтвердить, Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на этот допрос", – сказал он.
"Вопросы, которые ему может поставить следователь ГБР в присутствии прокурора, всем понятны", – заявил генпрокурор.
Луценко уточнил: "Именно он, по имеющимся у нас доказательствам – в том числе аудио-, записанным законно Службой безопасности Украины, – координировал и организовывал оплату технологов, в том числе, из Российской Федерации, которые организовывали сетку для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".
"Суммы финансирования, которые были запланированы, впечатляют: речь идет о сотнях и сотнях миллионов", – сказал генпрокурор.
"Поэтому, конечно, у нас есть вопросы к господину Дубилю – и, если он проявит добрую волю, завтра следователь Государственного бюро расследований задаст ему эти вопросы", – добавил Луценко.
При этом он заверил: "Генеральная прокуратура Украины не имеет ни одного уголовного производства против ни одного кандидата в президенты. Я знаю, что не менее двух кандидатов очень бы хотели, чтобы против них были дела – для имиджа преследуемых властью. Мало того, они уже даже анонсируют, что вот-вот будут арестовывать".
"Нет, ни к одному кандидату в президенты у Генеральной прокуратуры нет никаких юридических, правовых претензий. Однако к народному депутату Дубилю такие претензии есть", – добавил Луценко.
Напомним:
- Ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить своему кандидату победу на выборах.
- Как выяснилось, депутата "Батькивщины" Руслана Богдана подозревают в причастности к организации схемы по вмешательству в выборы президента.
- За организацию штабов в регионах якобы отвечали Владислав Ковалевский, Евгений Матвейчук и Вартан Юмукян.
- По данным ГБР и СБУ, в 2018 году на территории Украины создали "пирамиду" для массового подкупа избирателей и фальсификация результатов выборов президента 2019 года.
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