Соратник Тимошенко привлек технологов РФ в предвыборную сеть – Луценко

Государственное бюро расследований вызывает народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля на допрос о найме политтехнологов из России для создания предвыборной сети.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГБР ждет нардепа 28 февраля.

"Я могу подтвердить, Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно, не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на этот допрос", – сказал он.

"Вопросы, которые ему может поставить следователь ГБР в присутствии прокурора, всем понятны", – заявил генпрокурор.

Луценко уточнил: "Именно он, по имеющимся у нас доказательствам – в том числе аудио-, записанным законно Службой безопасности Украины, – координировал и организовывал оплату технологов, в том числе, из Российской Федерации, которые организовывали сетку для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".

"Суммы финансирования, которые были запланированы, впечатляют: речь идет о сотнях и сотнях миллионов", – сказал генпрокурор.

"Поэтому, конечно, у нас есть вопросы к господину Дубилю – и, если он проявит добрую волю, завтра следователь Государственного бюро расследований задаст ему эти вопросы", – добавил Луценко.

Валерий Дубиль

При этом он заверил: "Генеральная прокуратура Украины не имеет ни одного уголовного производства против ни одного кандидата в президенты. Я знаю, что не менее двух кандидатов очень бы хотели, чтобы против них были дела – для имиджа преследуемых властью. Мало того, они уже даже анонсируют, что вот-вот будут арестовывать".

"Нет, ни к одному кандидату в президенты у Генеральной прокуратуры нет никаких юридических, правовых претензий. Однако к народному депутату Дубилю такие претензии есть", – добавил Луценко.

Напомним: