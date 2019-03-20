Зеленский выигрывает у всех во втором туре – опрос

Кто бы из кандидатов в президенты не стал соперником комика Владимира Зеленского, он выигрывает второй тур выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 11-18 марта центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, в случае выхода во второй тур Зеленского и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, шоумен набирает 36,9% голосов, а Тимошенко - 21,4%.

Отмечается, что в паре с действующим президентом Петром Порошенко Зеленский набирает 41,1% голосов, тогда как глава государства - 18,2%.

"Если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, то лидер "Батькивщины" наберет 28,5% голосов, а действующий президент - 18,2%", - говорится в результатах опроса.

В случае если во втором туре в паре с Зеленским окажется лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, шоумен получит 36,1% голосов, а Гриценко - 25%.

Исследование проводилось в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность - +/- 2,2%.

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Напомним: