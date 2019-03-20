100 миллионов за 1% рейтинга: как пиарился Александр Шевченко

Кандидат на пост президента и народный депутат Александр Шевченко за 2018 год и первые два месяца 2019-го потратил на телевизионную рекламу более 100 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует анализ движения "Честно" относительно кандидата партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", который ранее возглавлял курорт "Буковель".

Команда Шевченко проигнорировала вопрос о происхождении этих средств и о реальных объемах трат на его кампанию, продолжающуюся уже около года.

По объему расходов на рекламу на ТВ в прошлом году Александр Шевченко оказался в тройке лидеров, сразу после Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Но соцопросы показывают, что Шевченко не попадает даже в десятку лидеров, набирая менее 1% голосов.

Шевченко считают креатурой олигарха Игоря Коломойского. Перед декабрьскими праймериз в "УКРОПе" нардеп вложил в агитацию больше всех среди оппонентов.

ЦИК зарегистрировала Шевченко как кандидата в конце января 2019 года, но его телерекламу транслировали и до того. С 31 декабря 2018 года, когда стартовала предвыборная кампания, на телеэкранах показали более 800 его роликов, после официальной регистрации – еще 730.

В отличие от других лидеров по расходам на ТВ, Шевченко в этом году не увеличил свое присутствие в рекламных блоках, а, наоборот, сократил ее.

Согласно данным мониторинга, в 2018 году центральные телеканалы транслировали более 4200 роликов с Александром Шевченко (коммерческая стоимость такого объема рекламы в прошлом году достигала 86 млн).

Большинство рекламных роликов с Шевченко в 2018 году транслировали на телеканалах группы "1+1 медиа" ("1+1", "2+2", "ТЕТ"), принадлежащих Игорю Коломойскому. Незначительную часть роликов транслировал телеканал "ZIK" бизнесмена и политика Петра Дыминского.

850 роликов с начала 2018-го до 3 марта 2019-го вышли на телеканале "1+1", 2160 – на канале "2+2", еще почти 1600 – на "ТЕТ".

Общая сумма, которую Шевченко должен оплатить рекламу на телеканалах Коломойского - более 105 миллионов гривен, что составляет 98% стоимости рекламы кандидата. Больше всего за трансляции рекламы, а именно более 75 миллионов, должен получить "1+1".

Незначительную часть роликов Александра Шевченко также транслировали на телеканалах "ZIK", "ICTV", "СТБ", "Новом канале" и "UA: Первый". В целом они должны получить за рекламу порядка 1,7 миллиона гривен.

В апреле 2018 года Шевченко в минутном ролике поздравлял украинцев с Пасхой, в июне – с Днем Конституции, а в августе заявил, что будет участвовать в праймериз "УКРОПа". Уже в ноябре на экранах появился ролик с программой Шевченко "Страна достоинства и правды".

Партия "УКРОП", согласно ее финансовому отчету, в 2018 году за телевизионную рекламу не платила. Задекларированных Шевченко средств недостаточно, чтобы оплатить такие объемы рекламы.

Политик объяснил, что реклама после регистрации в ЦИК оплачивается из избирательного фонда, и об этом он отчитается (промежуточные финансовые отчеты кандидаты должны подать в ЦИК до 25 марта).

А вопрос о прошлогодних расходы, которых было куда больше, чем в 2019 году, у Шевченко проигнорировали.

Деньги, потраченные до регистрации, имеют неизвестное происхождение, но отчитываться за них Шевченко не придется: формально агитация – только та реклама, которую транслируют после регистрации.

Визуальная реклама Александра Шевченко

Между тем, Шевченко рассказывал, что за последние 2 месяца заплатил за более 150 эфиров на разных телеканалах. Хотя ходить на эфиры он также начал до официального старта избирательной кампании.

В декабре на региональных каналах в различных областях появились преимущественно немаркированные как политическая реклама программы с участием кандидата. С декабря некоторые региональные каналы показывали Шевченко в эфире по несколько раз. Ряд сюжетов были записаны в "Буковеле", а часть – якобы в специальной студии в Киеве.

Один эфир на региональном телевидении, судя по финансовым отчетам партий, стоит от 5 тысяч до нескольких десятков тысяч гривен. Сколько заплатил Шевченко региональным журналистам, которые приезжали к нему в Буковель записывать программы, будет известно из отчетности, которую после выборов опубликуют кандидата.

В прошлом году Шевченко 5 раз появлялся в программе "Право на власть" на "1+1", а в этом – чуть ли не в каждом выпуске. И уверяет, что за участие не платит.

Кроме телевидения, Александр Шевченко нарастил свое присутствие на билбордах, а также рекламируется в Facebook.

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